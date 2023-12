Anziana a piedi investita in strada: è in condizioni disperate in rianimazione

Investimento di un pedone stamattina poco prima delle 10.30 a Valdagno, con ricovero in codice rosso di una donna direttamente al polo provinciale del San Bortolo a Vicenza, in seguito a un grave trauma cranico. La vittima dell’investimento, una pensionata residente nella città laniera e di 76 anni di età, sarebbe in condizioni gravissime, assistita nel reparto di rianimazione dalla squadra di specialisti dell’ospedale berico.

L’impatto tra un veicolo a motore non meglio identificato fin qui – non risultano note per il momento le dinamiche dettagliate dell’incidente – e l’anziana valdagnese sarebbe avvenuto in via Concordia e via Cornetto, a nord del centro cittadino, parrebbe in corrispondenza di un attraversamento pedonale.

Sul posto dell’investimento, oltre a una pattuglia di polizia locale di Valdagno, la squadra di emergenza sanitaria inviata dalla centrale del 118, partita dal vicino ospedale S. Lorenzo di Valdagno. Dopo la prima assistenza e la stabilizzazione della donna ferita, rilevate le sue condizioni di salute precarie, si è deciso in pochi minuti per il trasferimento immediato al polo medico di Vicenza.

La prognosi è ovviamente riservata, e decisive saranno le prossime ore di degenza sotto stretta osservazione per capire quale margine di sopravvivenza e possibilità di guarigione possano attendersi i familiari della 76enne. La notizia è in aggiornamento.