Polizia locale “fiuta” – e sequestra – hashish e marijuana con l’aiuto del cane Ronnie

Agosto decisamente “caldo” anche per gli operatori del consorzio di polizia locale Nord Est Vicentino, che ha portato a termine quattro azioni di contrasto alla circolazione di sostanze stupefacenti nel bacino territoriale assegnato. Con il contributo del cane antidroga Ronnie, in particolare grazie al suo fiuto, infatti, sono avvenuti dei sequestri di hashish e marijuana che hanno portato a 2 denunce per detenzione e spaccio e a 5 segnalazioni al Prefetto di Vicenza per consumo personale.

Nell’ultimo mese e mezzo gli interventi degli agenti sono stati portati a termine a Thiene, nel corso di controlli ai veicoli in strada, e in un terreno di proprietà privata di Lusiana Conco, area altopianese sempre di competenza del consorzio Ne.VI.

Qui sono stati presi in consegna in un colpo unico circa 600 grammi di marijuana. Nel complesso dell’ultimo scorcio estivo altri 30 della stessa tipologia di droga leggera sono stati trovati in possesso di altri soggetti, e anche 175 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e grinder a confermare l’attività non consentita da parte di una seconda persona finita nel registro degli indagati oltre all’altopianese. Questa trasportava in auto, ben occultati, due panetti di hashish che però non sono sfuggiti al fiuto allenato del cane pastore tedesco “in forza” alla polizia locale.

Identità e provenienza dei cinque segnalati in Prefettura e dei due denunciati non sono state rese note per il momento dal comando thienese, con i propri agenti uomini e donne in questi giorni impegnati a intensificare i controlli nei pressi degli istituti superiori e della stazione delle Corriere al “Bosco” di Thiene, come ogni anno alla ripresa delle lezioni a scuola.