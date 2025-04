Maxiblitz dei carabinieri: in casa un uomo teneva 4 kg di hashish e 1 di cocaina

Importante operazione antodroga dei carabinieri di Breganze: che ha portato al sequestro di ben 5 chili di droga.

Il blitz è scattato nella tarda serata del 1° aprile, quando i militari dell’Arma hanno arrestato un uomo di nazionalità italiana, residente a Fara Vicentino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era tenuto d’occhio dalle forze dell’ordine e l’operazione antidroga è partita a seguito di un controllo mirato: i carabinieri di Breganze hanno effettuato una perquisizione domiciliare, trovando a casa dell’uomo ben 4 chili di hashish e uno di cocaina, tutti sequestrati.

La droga, che sul mercato avrebbe generato guadagni per oltre 150 mila euro, era

occultata all’interno di un elettrodomestico dell’abitazione in uso all’indagato. L’uomo, arrestato in flagranza di reato, dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere a

Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività coordinate dal comando provinciale dell’Arma, che continua a monitorare con attenzione il territorio intensificando le iniziative di prevenzione e contrasto contro il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.