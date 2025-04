Gli abitanti del centro segnalano “giri strani”, i Carabinieri intervengono: fermato 22enne

Circa due etti di sostanze vietate tra hashish in parte predominante ma anche marijuana, le cui fragranze si potevano chiaramente percepire al passaggio dal pianerottolo d’ingresso del condominio. Da qui la segnalazione che, i vicini e i residenti, hanno fatto pervenire ai Carabinieri della Compagnia locale poi intervenuti in una palazzina del centro storico di Schio per andare a scovare l’appartamento da dove gli odori provenivano.

Trovando all’interno, come unico inquilino a quanto pare, un giovane cingalese di 22anni di età, in seguito posto in stato di arresto viste le quantità tutt’altro che irrisorie di droga in suo possesso e per le modalità con cui erano custodite.

Ventuno dosi di hashish, già suddivise per lo smercio al dettaglio, e in misura minore anche alcuni ovuli contenenti della marijuana. Nel corso del sopralluogo avvenuto giovedì in via Capitano Sella nel corso della serata, la perquisizione domiciliare seguita alla prima attività investigativa ha portato all’individuazione di un panetto compatto del peso di 90 grammi, e altrettanti invece distribuiti in involucri preconfezionati. A corroborare le tesi della presenza di uno spacciatore “seriale”, il riscontro di svariati bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento.

Infine, si segnala il rinvenimento di alcuni documenti di identità e tessere sanitarie tutti intestati a terze persone sui quali sono state attivate subito indagini approfondite per verificarne provenienza e autenticità. Al termine degli accertamenti, il giovane asiatico nato nello Sri Lanka è stato arrestato con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza si trova trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima presso il Tribunale di Vicenza.