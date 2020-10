Sta raccogliendo noci e scivola nel bosco: donna ferita salvata dal soccorso alpino

Era salita in Altopiano con l’intento, vista la bella giornata, di raccogliere noci, ma nel farlo è scivolata procurandosi una probabile frattura.

Disavventura nel pomeriggio per una donna di 57 anni – le cui iniziali sono R.P. e che risiede a Tezze sul Brenta – mentre si trovava nei boschi sopra Santa Caterina di Lusiana. L’infortunio (che ha comportato la probabile frattura di una gamba) è avvenuto intorno alle 15.45: i compagni della malcapitata hanno avvertito il 118 e la Centrale del Suem ha allertato, a sua volta, il Soccorso alpino di Asiago e una squadra si è avvicinata in jeep, per poi seguire a piedi uno dei compagni, che aspettava sulla strada, dell’infortunata.

Una volta raggiunta, i soccorritori, dopo averla riscaldata perché un po’ infreddolita dallo stare seduta a terra, le hanno immobilizzato la gamba, l’hanno caricata in barella e trasportata per una ventina di minuti fino all’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Bassano.