Perde il controllo della sua auto e sbatte contro un albero. Soccorsa una donna

Una squadra di vigili del fuoco di Asiago e un’ambulanza del 118 partita dallo stesso centro altopianese sono stati chiamati stamattina nel territorio di Lusiana Conco in soccorso di una donna, estratta da un’automobile dopo lo scontro su un albero avvenuto nella prima mattinata di lunedì.

La conducente del veicolo stava viaggiando sola in quel momento in via Berti, in un tratto di semicurva, quando per ragioni da determinare la vettura è uscita dalla carreggiata verso destra andando a sbattere sulla pianta, a velocità sostenuta.

I danni riportati dal mezzo privato nella collisione frontale, secondo le prime informazioni disponibili, hanno impedito la fuoriuscita autonoma dell’automobilista, tanto da richiedere con urgenza l’intervento dei pompieri dal distaccamento asiaghese. No appena sul posto si sono adoperati per mettere subito in salvo la donna e affidarla al personale di pronto intervento del Suem, già presente per le prime cure sul posto.

La conducente, sempre rimasta cosciente, avrebbe riportato contusioni su cui sono in corso accertamenti all’ospedale di Asiago, dopo il ricovero in codice giallo di media gravità. A causare l’incidente “autonomo” di stamattina potrebbe essere stata una distrazione alla guida o un colpo di sonno o malessere, e non si hanno notizie di altri veicoli coinvolti. Le generalità e la provenienza della donna soccorsa non sono state rese note per il momento.