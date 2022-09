In corso le ricerche di un 39enne sparito da tre giorni. E’ membro di una band musicale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono state attivate dai carabinieri della compagnia di Valdagno le ricerche di un uomo di 39 anni, scomparso da venerdì 2 settembre da Alte di Montecchio Maggiore, frazione dove risiede con la madre. Si tratta di Ivan Dragicevic, di origini serbe – solo omonimo del noto veggente di Medjugorje -, di cui non si hanno notizie da quasi tre giorni. Non risponde al telefono e non ha lasciato all’unica familiare convivente alcuna indicazione su dove fosse diretto quando ha lasciato la loro abitazione.

La denuncia di scomparsa è stata raccolta l’altro giorno dai carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, dopo il mancato rientro a casa nel corso della notte. In apprensione anche gli amici del 39enne vicentino d’adozione, in particolare i membri della stessa band musicale di cui il musicista – si tratta infatti di un chitarrista esperto – fa parte.

Proprio ieri, nella serata di domenica, il gruppo Ethereal Lus avrebbe dovuto prendere parte a un’esibizione nei pressi di Malo, ma l’assenza di Ivan Dragicevic ha determinato il forfait e soprattutto accresciuto l’angoscia comprensibile per la sua improvvisa e per il momento inspiegabile sparizione. Le ricerche da parte dei militari e delle altre forze impiegate proseguono ad ampio raggio, non avendo al momento indicazioni utili su luoghi particolari. “Ciao a tutti – si legge nella pagine della band -. Causa forza maggiore l’evento di questa sera degli Ethereal Lus è stato annullato. La Festa di Santa Libera si svolgerà comunque con la compagnia del trio Sunday Mood“.

Non si esclude che l’uomo possa aver fatto rientro in Serbia, senza comunicarlo a parenti ed amici, per quanto l’attenzione sia rivolta nell’Ovest Vicentino e si cerchi di ricostruire i suoi ultimi movimenti noti. Ivan vive in Veneto da qualche anno, dopo aver raggiunto la madre ed essersi integrato nella comunità vicentina locale, anche grazie alla sua passione per la musica.

Chi avesse notizie in merito o lo riconoscesse nelle immagini, è pregato di informare il comando dell’Arma dei Carabinieri di Valdagno allo 0445/423600 oppure contattare il numero 112.