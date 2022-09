Setter cade in una voragine per 20 metri. Recuperato e portato in salvo dai pompieri – VIDEO

E’ incredibilmente sopravvissuta e in salute un cane di nome Mara, femmina di setter inglese, recuperata ieri mattina da una squadra speciale di vigili del fuoco dopo la sua caduta in un dirupo verticale per circa 20 metri, una sorta di voragine naturale che si trova sulle colline di Arcugnano.

Si trovava da quelle parti per una passeggiata domenicale in compagnia del suo padrone quando, probabilmente mentre era intenta a rincorrere un animaletto selvatico, è scivolata nel buco senza possibilità alcuna di risalita.

A dare l’allarme è stato lo stesso proprietario dal bosco, attraverso il telefonino, con la chiamata di sos girata subito ai vigili del fuoco del comando provinciale di Vicenza, subito giunti nel bosco attiguo a via Pila nel comune arcugnanese con il team di recupero speleo alpino fluviale, nucleo specializzato in questo tipo di interventi.

Come si può vedere nel breve video realizzato con un dispositivo bodycam nel corso del salvataggio del setter inglese, la cagnolina si è rivelata docile e si è fatta imbragare senza problemi. Una volta tornata al sicuro, non ha mancato di ringraziare con affetto l”‘angelo custode” venuto a salvarla, prima di venire restituita al legittimo proprietario. Anche lui ovviamente riconoscente verso i pompieri del nucleo Saf e gli altri colleghi in servizio.

Non si tratta di un caso isolato questa tipologia di intervento, che in passato il corpo dei vigili del fuoco ha effettuato in circostanze analoghe sui Colli Berici. Al fine di evitare episodi simili è consigliato tenere il proprio cane al guinzaglio, preservando così la sua incolumità ed evitando rischi di questo genere.