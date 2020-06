Moto contro auto sulla strada della Val d’Assa. Due vicentini feriti

Nuovo incidente tra auto e moto nella cronaca dei week end nel Vicentino, per fortuna senza vittime nè lesioni di gravi entità secondo le note giunte dall’Altopiano dei 7 Comuni. Stavolta teatro dello scontro è stato il territorio di confine tra il Veneto e Trentino in Val d’Assa, proprio nell’area devastata dalla tempesta Vaja nell’autunno del 2018.

Di fronte alla trattoria “Al Termine”, sulla strada provinciale 349 in territorio di Asiago, una Honda 600F con due persone a bordo è andata in collisione con una Fiat Punto condotta da una giovane donna trevigiana, richiedendo soccorsi immediati.

Ad avere la peggio come spesso accade sono stati i motociclisti a bordo della due ruote, un uomo e una donna entrambi vicentini e che risultano residenti nel capoluogo berico. Si tratta di I.N., 31enne alla guida del motoveicolo di alta cilindrata al momento dell’impatto, e di D.N., 40 anni. Sono stati sbalzati dalla sella dopo l’urto finendo sull’asfalto, doloranti ma senza perdere coscienza. Rimane da capire la causa dello scontro improvviso tra i due veicoli, e in questo senso potrebbe risultare utile la registrazione su una telecamerina go-pro montata sul casco del centauro.

L’incidente risale al pomeriggio di ieri, domenica 28 giugno, a poche decina di metri dal confine con la provincia autonoma di Trento, tanto che all’allarme lanciato al 118 avrebbero risposto i soccorritori del Suem da entrambe le aree di montagna in piena collaborazione. Il personale sanitario trentino si è occupato delle condizioni della donna passeggera in sella alla moto, che lamentava in particolare forti dolori ad una gamba. Un sospetta frattura all’arto ferito che ha consigliato il ricovero d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento per valutarne l’entità da parte degli specialisti del reparto di ortopedia.

Per il guidatore 31enne, invece, si è reso necessario il trasporto al polo sanitario di Asiago a fini precauzionali, per escludere conseguenze traumatiche successive alla caduta. Gli accertamenti avrebbero poi escluso pericoli per la sua salute. Anche la 28enne al volante dell’utilitaria ha “fatto tappa” al pronto soccorso dell’Altopiano, senza comunque necessità di ricovero: è stata dimesse dopo una visita di controllo. Sul luogo dell’incidente stradale, oltre agli immancabili curiosi di passaggio e alle ambulanze dei 118 trentini e vicentini, anche il personale di polizia locale e una pattuglia dei carabinieri per ricostruire le dinamiche dello scontro, finora non rese note.