Nuova rete fognaria, tre mesi di lavoro per un investimento da 150 mila euro

Avviati in questi giorni i lavori per il potenziamento della rete fognaria del comune di Asiago. Un intervento che permetterà la posa di una nuova dorsale della rete di fognatura nera lungo via Scajaro che raccoglierà i reflui derivanti dalle sottoreti delle aree residenziali per farle confluire al depuratore di Asiago.

I lavori dureranno circa tre mesi e hanno un costo di 149.587,68 euro, finanziati con le risorse dell’Autorità di Bacino Ato Brenta. La posa della nuova condotta lungo la via per una lunghezza di 250 metri e di diametro esterno 400 mm, permetterà di dismettere alcune tubature obsolete e poste entro proprietà private, nell’ottica di un più ampio programma di separazione e razionalizzazione delle reti da parte di Etra.

“La presenza di condotte nelle aree private crea infatti problemi in caso di interventi di manutenzione – spiega il presidente di Etra Flavio Frasson – mentre la separazione delle condotte di rete nera e bianca permette di sgravare i depuratori da carichi impropri”.

L’intervento è pensato in modo da coordinarsi con la realizzazione della nuova pista

ciclopedonale che sarà cantierata contestualmente lungo la stessa via Scajaro a cura

dell’Amministrazione Comunale di Asiago. Questo permetterà di ridurre i costi e i tempi di

entrambi gli interventi.