Auto fuori strada si schianta sugli alberi: due giovani feriti

La notte scorsa, qualche minuto dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sp349 in via Seconda Costo a Tresche Conche di Roana per un’auto finita fuoristrada nel bosco sottostante il piano stradale: feriti due giovani.

La Fiat 500 Abarth, con a bordo un fratello e una sorella, stava viaggiando verso la pianura, quando probabilmente a causa della forte pioggia è finita fuoristrada fermandosi contro degli alberi.

A dare l’allarme sono ststi altri amici che viaggiavano subito dietro, su un’altra auto. I vigili del fuoco arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza l’auto e coadiuvato i soccorsi sanitari ai due giovani, che sono stati assistiti e trasferiti all’ospedale di Asiago per ulteriori accertamenti. Non sono in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Thiene per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.