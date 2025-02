Bomba carta contro un’auto, la follia sul Costo ripresa dalle telecamere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è incredulità e sgomento in Altopiano e non solo dove nel weekend scorso un gruppetto di ragazzi al momento ancora non identificati, avrebbe fatto esplodere un grosso petardo direzionandolo verso un’auto in transito sulla Sp349 del Costo all’altezza della trattoria “Ai Granatieri” nel comune di Roana: solo il caso ha voluto che gli occupanti del veicolo rimanessero illesi.

Il fatto, secondo quanto ricostruito, sarebbe avvenuto nella tarda serata quando un’auto diretta ad Asiago si sarebbe vista esplodere addosso una bomba carta: prima una scia luminosa e poi il boato, talmente forte da far correre all’esterno anche i gestori della vicina struttura di località Campiello. Alla guida del mezzo una donna con due bimbe piccole: inevitabile la brusca frenata proprio mentre l’asfalto era ricoperto da un lieve ma pericoloso strato di ghiaccio, stante la leggera nevicata in corso. Danni al parabrezza, ma soprattutto tantissima paura: “Abbiamo sentito una violenta detonazione – raccontano i titolari della trattoria “da Carletto” – e quando ci siamo precipitati fuori abbiamo subito notato cinque o sei giovani salire rapidamente nelle macchine e riguadagnare la strada verso la pianura. A quanto constatato, hanno usato la transenna posta a divieto di transito sulla strada che conduce verso il Monte Cengio come supporto per posizionare il botto: poteva davvero finire in tragedia”.

Un gesto folle e ingiustificabile, che solo il caso ha voluto non provocasse lo sbandamento dell’auto con conseguenze facilmente immaginabili: un’episodio sul quale stanno indagando anche i Carabinieri che hanno già raccolto le immagini catturate dalle telecamere del locale, auspicabilmente decisive per risalire agli autori. Giovanissimi che, se non hanno fatto ancora i conti con la coscienza, saranno presto chiamati a farli con la giustizia.