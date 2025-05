Alto Vicentino, è trionfo rosa: Piovene e Cogollo pronti all’abbraccio con Zana e De Pretto

Se in questi giorni la nostra provincia è stato più volte toccata dalla carovana del Giro d’Italia, ci sono un sapore ed un fermento tutti particolari nella tappa che domani partirà da Piazzola sul Brenta per finire a Brentonico, in terra trentina, transitando per diversi comuni dell’alto vicentino: Piovene Rocchette in particolare, dove vivono ben due atleti impegnati nella kermesse rosa, Filippo Zana e Davide De Pretto.

Un countdown davvero trepidante in attesa del passaggio della maratona ciclistica tra le più famose al mondo con il paese ai piedi del Summano – ma anche Cogollo del Cengio dove Zana è nato e ha trascorso i suoi primi anni – più addobbati che mai per accogliere al meglio i loro beniamini. Vetrine, strade, incroci, ma anche molte abitazioni private: negli ultimi giorni – ed oggi in particolare – il rosa domina assieme al tricolore, a testimonianza di quel sano amor patrio in una competizione che è un vero tributo anche alla bellezza di quell’Italia attraversata in lungo ed in largo dalla kermesse sportiva. Sei le partecipazioni rosa all’attivo per Filippo Zana, classe 1999, campione d’Italia su strada nel 2022 e forte di un ottimo undicesimo posto nell’edizione scorsa del Giro: assolutamente promettente anche il sesto posto ottenuto ieri nel tappone con traguardo ad Asiago. Debutto tra i grandi invece per Davide De Pretto, classe 2002, medaglia di bronzo ai campionati europei on road in Portogallo nel 2022 e trionfante, tra gli altri, sulle strade di casa con una storica Zanè Monte Cengio agguantata nel 2023.

“Questo passaggio è un motivo di festa e di gioia per tutta la comunità – spiega il consigliere Marco Meneghini a nome dell’amministrazione piovenese – coi negozi che hanno aderito decorando a tema fuori e dentro i loro locali. Il fatto di avere poi due campioni che transiteranno proprio in casa loro, non fa che accrescere l’orgoglio e l’entusiasmo di tutto il paese. Li aspettiamo con grande emozione”!

in copertina i due atleti di casa con Paolo Serman, loro allenatore nelle giovanili