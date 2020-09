Scontro a tre auto sulla provinciale “del Costo”. Ferito un 60enne padovano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sirene dei soccorsi sulla strada del Costo nel primo pomeriggio di domenica, dopo un incidente nel tratto altopianese che ha coinvolto tre vetture nel comune di Roana. Lo scontro è avvenuto intorno alle 14.30, tra una Dacia Sandero, una Peugeot – le due vetture più danneggiate – e un terzo veicolo, per cause in corso d’accertamento.

La carambola ha determinato il ferimento di uno dei conducenti, un uomo di 60 anni proveniente dalla provincia di Padova che scendeva dall’Altopiano di Asiago verso la pianura a bordo di una Peugeot di colore bianco. E’ stato trasportato in ambulanza in ospedale, per ricevere adeguate cure alle contusioni riportate e soprattutto per effettuare gli accertamenti diagnostici su eventuali lesioni interne.

Dopo il ricovero al pronto soccorso di Asiago, si sarebbero escluse conseguenze rilevanti per il suo stato di salute e non correrebbe alcun pericolo. Intanto sul posto, nel tratto tra Canove e Treschè Conca, hanno lavorato a lungo i pompieri giunti dal distaccamento di Asiago, al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla via stradale principale di collegamento tra l’Altovicentino e l’Altopiano dei 7 Comuni. I rilievi delle forze dell’ordine risaliranno alle dinamiche del sinistro, per ora ancora sconosciute.

Il traffico già rilevante di domenica è stato paralizzato per circa un’ora, prima di poter dare il via libera definitivo al transito e far defluire le lunghe code, con pattuglie di carabinieri e polizia locale a collaborare per trovare vie alternative dove deviare il flusso in attesa della rimozione dei veicoli incidentati. Per il conducente dell’utilitaria di marca Dacia, invece, non si sono rese necessarie cure ospedaliere. Si tratta di un roanese di 70 anni, residente a Treschè Conca. Per la terza auto coinvolta di striscio danni più lievi e occupanti illesi.