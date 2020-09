Ancora disperso il cercatore di funghi di Arzignano. Impegnati due elicotteri nel sorvolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono ripartite all’alba di lunedì le ricerche del cercatore di funghi di Arzignano di cui non si hanno più notizie oramai da 24 ore. Si tratta di un vicentino di 58 anni che domenica mattina era partito con le ceste da fungaiolo insieme al fratello, in direzione Altopiano di Asiago. Il suo nome è Lorenzo Lavezzo, ci potrebbero essere degli escursionisti ad averlo incontrato ieri tra i sentieri della zona: in questo caso sono invitati a contattare le forze dell’ordine per fornire elementi preziosi per le ricerche.

Dopo essersi divisi per sondare sentieri e boschi nei pressi di Campolongo, ii due si erano dati appuntamento a più tardi, con l’intento di dirigersi a piedi nel territorio di Rotzo oggetto anche degli schianti conseguenza della tempesta Vaja. L’uomo disperso si sarebbe smarrito tra i monti, mancando il punto di ritrovo fissato per il mezzogiorno di ieri. Il familiare dopo aver setacciato le vicinanze si è rivolto al gestore del Rifugio Campolongo per chiedere aiuto, attivando la macchina dei soccorsi, all’opera fino all’imbrunire di domenica sera. Purtroppo senza esito.

L’aggiornamento delle ore 12 di oggi non presenta sostanziali novità. All’alba si sono aggiunti altre squadre di ricerca, composte da volontari di diverse estrazione e le guardie forestali altopianesi. I team si muovono a gruppetti di 4-5 persone, setacciando le aree boschive più impervie. La speranza che serbano soccorritori e familiari è che il 58enne possa essere stato vittima di un infortunio e si sia rifugiato da qualche parte per passare la notte. Sono almeno 50 le persone impegnate nelle ricerche a tappeto, ma l’area è molto vasta.

La campo base che coordina le operazioni è stato allestito a Campolongo, con la chiesetta di San Francesco messa a disposizione dal comune. Ha costituito un riparo ottimale per i soccorritori impegnati fino alla tarda serata di ieri, già in marcia oggi alle prime luci del giorno. Le ricerche oggi si sono concentrate tra Campolongo, Malga Fratte e Malga Trugole. Anche l’elicottero di Treviso emergenza e quello dei vigili del fuoco hanno sorvolato l’area. Impegnati tra i monti il Soccorso alpino di Asiago, Arsiero, Padova, Vicenza speleo, vigili del fuoco, Carabinieri forestali, Polizia locale, vigilanza boschiva di Rotzo, 6 unità cinofile.

“Lorenzo, che è alto un metro e 76, pesa un’ottantina di chili e ha capelli corti scuri – spiega la nota del Cnsas – ieri mattina indossava jeans e gilet, calzava scarponi e aveva con sé un cesto. Chiunque avesse sue informazioni è pregato di contattare i carabinieri”.