Scontro notturno fuori le mura tra moto e auto: due giovani feriti. In rianimazione un 18enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

AGGIORNAMENTO ORE 13 – E’ stata ufficializzata nella mattinata di lunedì la morte del giovane di Roana, Jacopo Apolloni, avvenuta nelle scorse ore in ospedale dopo il ricovero d’urgenza di sabato notte. Alla luce del tragico epilogo dell’incidente di Cittadella, come atto dovuto per le indagini in corso, l’automobilista padovano di 30 anni coinvolto nello scontro dovrà rispondere di omicidio stradale.

Gli accertamenti disposti dalla Procura saranno mirati a ricostruire la dinamica del dramma risalente alla notte tra sabato e domenica. Tra le ipotesi sortite in queste ore, emerge tra le altre anche quella di un malore improvviso a sorprendere il giovane altopianese, alla guida della sua moto 125. Ai Carabinieri e ai medici incaricati della probabile autopsia da disporre il compito di far luce.

—-

ORE 8 – Pare stesse riaccompagnando a casa un amica di Cittadella, nella città murata e dopo una serata tra amici, il 18enne altopianese che dalla notte tra sabato e domenica sta lottando tra le vita e la morte. Si tratta di un giovane vicentino residente con la famiglia a Roana, la cui identità rimane sotto riserbo. Coetanea la passeggera in sella al motociclo: anche lei è rimasta ferita ma in maniera lieve, mentre il pilota permane in pericolo di vita.

Dal ricovero in regime di codice rosso intorno all’una rimane assistito in rianimazione, in seguito al violentissimo impatto avvenuto tra la moto del ragazzo – un modello Fantic 125 di cilindrata – e una vettura di marca Jaguar X-Pace. Il veicolo era condotto da un 30enne padovano (lui illeso) come recitano i giornali locali riportando le informazioni disponibili sul terribile incidente avvenuto dopo mezzanotte tra via Borgo Padova e Riva 4 Novembre, proprio di fronte alle mura del centro storico.

Sullo scenario dell’impatto accidentale tra i due veicoli si sono concentrati i soccorsi subito richiesti dal conducente dell’automobile coinvolta nell’incidente. Due ambulanze del Suem 118 e una pattuglia di Carabinieri sono giunte in pochi minuti sul posto, provenendo dalle rispettive sedi di Cittadella non lontano dal luogo di chiamata per l’emergenza. Il 18enne è stato stabilizzato sull’asfalto, pare in stato di incoscienza per i traumi riportati nel doppio impatto sul mezzo e al suolo, e trasportato d’urgenza nel polo medico locale.

Ai militari dell’Arma della compagnia cittadellese, incaricati dei rilievi, toccherà in queste ora la ricostruzione della dinamica dello scontro con feriti gravi, mentre la notizia del fatto di cronaca che coinvolge un giovanissimo roanese ha raggiunto domenica l’Altopiano dei 7 Comuni, suscitando grande apprensione.