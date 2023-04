Una Dea con gli schianti del Vaia raffigura “Terra e Cielo”: è l’ultima opera di Mortalar

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Lo scultore del legno Marco Mortalar esporta sempre più le sue opere originali anche al di fuori dei confini dell’Altopiano e del Veneto. Si trova infatti in Alto Adige, e precisamente a Lavis in provincia di Bolzano, l’ultimo “intreccio” di resti degli schianti della tempesta Vaia che prende il nome di “Terra e Cielo“.

Una figura femminile, che già in tanti riconoscono come raffigurazione di una Dea, che prende corpo dagli effetti dell’uragano che a fine ottobre del 2018 devastò foreste e valli non solo dell’Altopiano di Asiago ma anche dei territori di montagna del Trentino Alto Adige appunto. Alta 4 metri e costruita con rami, radici e pezzi di tronco d’albero fissati con viti, la composizione lignea è stata completata di recente.

Ascolta “Marco Martalar e le sue creature in legno di Vaia” su Spreaker.

Per l’artista di Roana, ormai sempre più richiesto sia dal pubblico che dal privato – come in questo caso, la cantina Maso Poli di Lavis -, si tratta di una nuova opera ricca di significati e che non mancherà di divenire “scenario” di foto e selfie, come accade quotidianamente con il “Drago alato del Vaia”, sito sulle alture di Lavarone appena oltre il confine tra le due province del Vicentino e Trentino. Sempre nel 2023, Mortalar ha realizzato tra gli altri il “Basilisc di Cevo” in Valcamonica, su commissione del Comune di Cevo.

“L’opera Terra e Cielo . spiega l’autore sulla sua pagina ufficiale – sottolinea l’importanza di un legame di nutrimento tra natura e uomo e invoca un futuro di reciproca gratitudine e rispetto per Madre Natura”.