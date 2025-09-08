Rogo devasta un magazzino e legnaia. Intervento notturno dei pompieri di Asiago e Thiene

Si è concluso un fine settimana particolarmente impegnativo per i vigili del fuoco dei vari distaccamenti di Vicenza e provincia, per quanto concerne il fronte degli incendi. Uno di questi si è registrato sabato sera in Altopiano, ad Asiago, e ha impegnato per ben 6 ore gli operatori inviati in un magazzino indicato come luogo dell’emergenza.

Alle 22 circa di sabato 6 settembre la segnalazione, in un deposito in quel momento senza persone all’interno, localizzato in località Rodeghieri.

Oltre allo stabile è stato interessato dalle fiamme estese anche un legnaia all’esterno, dove il rogo ha trovato ulteriore forza impegnando a fondo i pompieri che si sono coordinati per agire con la tempestività richiesta. Sul posto gli operatori del distaccamento di Asiago con due automezzi e cinque operatori, coadiuvati dai volontari di Thiene giunti anche loro con due automezzi.

Proprio grazie a loro sono stati salvaguardati i locali attigui adibiti a garage, limitando quindi i danni altrimenti ancora più ingenti. Le cause dell’emergenza incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco.

