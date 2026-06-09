Ferito nello scontro tra auto e furgone, rimane intrappolato nell’abitacolo

Incidente stradale alle 9 di questa mattina a Rosà, dove un’autovettura e un furgone si sono scontrati violentemente in via Guglielmo Marconi in direzioni di marcia opposte. I soccorsi sono stati chiamati poco prima delle ore 9. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa insieme ai sanitari del Suem 118, giunti con un’ambulanza e un’auto medica.

Ad avere la peggio nell’impatto il conducente dell’auto, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bassano. Niente di grave per gli occupanti del furgone. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, mentre i Carabinieri sono intervenuti per eseguire i rilievi di rito volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per gestire il traffico durante le operazioni di soccorso.

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