Soccorso alpino al lavoro in due interventi: ciclista cade in discesa, escursionista si frattura un piede

Due interventi hanno visto impegnato il Soccorso alpino di Asiago in altrettanti incidenti. Erano quasi le 12.30 di oggi, 13 luglio, quando la centrale del 118, ha ricevuto la prima chiamata di emergenza. Un ciclista, intento ad affrontare con la sua mountain bike, la discesa che da Bocchetta Portule porta a Malga Larici è caduto rovinosamente a terra; la moglie che si trovava con lui ha immediatamente lanciato l’allarme. Una squadra ha raggiunto lo sfortunato 71enne A.P., residente a Grisignano di Zocco, il ciclista ha sbattuto la spalla ed è stato soccorso anche dai carabinieri forestali di Roana. Dopo essere stato caricato a bordo del fuoristrada di servizio è stato accompagnato all’ospedale di Asiago.

Durante l’intervento è scattata una seconda emergenza, questa volta in comune di Gallio. Conclusa la prima missione, la squadra si è quindi spostata assieme ai Carabinieri forestali verso Cima Mandriolo, dove un escursionista, in passeggiata assieme a moglie ed amici, scendendo ha messo male un piede riportando una sospetta frattura della caviglia. Dopo essersi avvicinati il più possibile in jeep per poi proseguire a piedi, i soccorritori sono arrivati da L.C., 69 anni, di Bressanvido e gli hanno stabilizzato il piede. Una volta imbarellato, l’infortunato è stato trasportato al mezzo e da lì a Rifugio Larici, per poi dirigersi autonomamente al pronto soccorso.