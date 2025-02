Titolare di un bar altopianese multato per carenze igienico-sanitarie nel locale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è concentrato sull’Altopiano, nei giorni scorsi, un “mandato di controllo” extra tra le strade e le abitazioni di Asiago e degli altri paesi montani, da parte dei Carabinieri della compagnia di Thiene e della stazione locale, con supporto del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Padova.

Impiegati in tutto 22 militari dell’Arma nelle pattuglie che hanno abbinato al servizio di ricognizione sul territorio, al fine di scoraggiare reati predatori in un periodo dell’anno in cui l’area accoglie un ingente flusso di turisti, una serie di opportune verifiche sugli esercizi pubblici aperti.

In uno tra questi – la denominazione non è stata per ora resa nota nel report del comando provinciale diffuso questa mattina – l’ispezione ha portato alla luce gravi carenze sul piano igienico-sanitario. Oltre all’ordine di provvedere al più presto ad allinearsi alle vigenti normative in materia, a pena di sospensione dell’attività commerciale, sono stati comminati 2 mila euro di sanzione amministrativa. Per quanto riguarda gli altri locali e attività ricettive della zona, invece, tutto in regola ad eccezione di un bar di Asiago.

Il titolare in questi casi non è soggetto a denuncia, ma dovrà mettere mano al portafogli sia per investire le somme necessario per adeguarsi alle imposizioni dei “Nas”, sia per la multa comminata come “avvertimento” concreto, al fine di mettersi al più presto in regola.

La notizia è in aggiornamento