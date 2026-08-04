Trovano un portafogli e lo portano alla Guardia di Finanza

Tra tante notizie negative che raccontano di maleducazione, lasciamo spazio anche a un po’ di senso civico. Hanno trovato un portafogli abbandonato dietro ad una panchina e con senso di responsabilità lo hanno portato alla Guardia di Finanza affinchè potesse essere restituito al legittimo proprietario.

Protagonisti del gesto gentile tre adolescenti, finiti alla ribalta della cronaca grazie ad un post del presidente del Consiglio veneto Luca Zaia che, per rendere merito ai giovanissimi, ha pubblicato la loro foto corredata di complimenti.

Alessandro, Lorenzo e Filippo, rispettivamente di 16 e 17 anni, questa mattina mentre si trovavano al Parco Millepini di Asiago hanno trovato il portafogli. “Pensando alla persona che lo aveva smarrito e dimostrando grande senso civico e rispetto per la nostra comunità, hanno scelto di recarsi subito alla Guardia di Finanza per consegnarlo – ha sottolineato Zaia – Che il loro esempio possa essere di ispirazione per tanti giovani e ricordarci che anche una piccola azione può fare la differenza”.