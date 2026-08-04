Digitale e Intelligenza Artificiale nel pubblico: Arzignano si propone capofila territoriale

Il Comune di Arzignano accelera sul fronte dell’innovazione tecnologica e dei servizi al cittadino. Con la delibera di Giunta n. 90 del 30 luglio, l’Amministrazione ha approvato il progetto e gli allegati tecnici per la candidatura al bando regionale PR FESR Veneto 2021-2027 “Spazi di Open Innovation”. Arzignano guida l’iniziativa in qualità di Ente capofila e unico beneficiario della costituenda aggregazione territoriale, in sinergia con i Comuni partner di Chiampo e Nogarole Vicentino.

I due atti approvati con delibera di Giunta definiscono il quadro e la fattibilità economica del piano. Il quadro economico ammonta a 996,25 euro. L’intervento è finanziato al 100% a fondo perduto dalla Regione Veneto tramite risorse europee PR FESR. L’approvazione non comporta quindi alcun onere di cofinanziamento a carico dei bilanci dei Comuni coinvolti.

Tre gli obiettivi concreti: creare un presidio territoriale di Open Innovation per diffondere le competenze digitali tra cittadini, imprese e organizzazioni del territorio, potenziare i servizi di facilitazione digitale e avviare la sperimentazione pilota di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale applicate alla Pubblica Amministrazione locale. Per quanto riguarda, infine, gli aspetti tecnici e amministrativi, la Giunta ha formalizzato l’approvazione dell’unico livello di progettazione richiesto dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ed avviato la procedura per l’inserimento dell’opera nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028 dell’Ente.

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