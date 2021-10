Dall’assistenza SPID ai robot, incontri gratuiti alla scoperta del digitale nell’Alto Vicentino

(Quello che segue è un articolo redatto all’interno delle attività del laboratorio “Cittadini Giornalisti Digitali” del progetto AVATAR – Alto Vicentino)*

Attivare l’identità digitale SPID, imparare ad utilizzare uno smartphone, organizzare una raccolta fondi online; ma anche Music Box con sala registrazione, modellazione 3D, gare di robot e molto altro ancora. Fa tutto parte degli incontri gratuiti organizzati nell’Alto Vicentino per promuovere la conoscenza tecnologica tra i cittadini.

I servizi digitali rappresentano infatti una fetta sempre più essenziale della nostra vita quotidiana, una realtà resa ancora più evidente dalle vicissitudini dell’ultimo anno. Ma adeguarsi al progresso tecnologico non è sempre facile o accessibile a chiunque, anche per i già intenditori.

“Avatar – Alleanza Territoriale per Azioni in Rete” è il progetto gestito dal Comune di Schio, capofila dell’iniziativa, e da altri 11 Comuni dell’Alto Vicentino, quali Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Thiene, Torrebelvicino, Valdagno, Villaverla e Zugliano. Precedentemente limitata a causa dell’emergenza sanitaria, da qualche giorno ha potuto prendere il via la programmazione regolare di tutti gli incontri, con la possibilità di parteciparvi in presenza. E ottobre sarà un mese ricco di opportunità.

Chi cercasse assistenza SPID per la creazione della propria identità digitale, potrà rivolgersi al banchetto appositamente predisposto sia il 22 Ottobre presso il Mercato di Valdagno, sia il 23 ottobre in occasione dello SPID Day di Thiene. E sarà possibile trovare un ulteriore punto di assistenza anche durante l’Open Day del Faber Box di Schio, sempre in data 23 ottobre.

Per quanto riguarda l’uso degli smartphone, sono invece stati organizzati dei corsi gratuiti dedicati a coloro che hanno scarse o nulle conoscenze nell’utilizzo del cellulare. Chi vorrà potrà prendervi parte il 26 o 28 ottobre all’interno della sala conferenze del Museo di Santorso.

Rivolgendo invece lo sguardo al digitale, il primo pomeriggio del 20 ottobre sarà dedicato alla presentazione e anteprima della “Guida galattica alla digitale commedia”, un viaggio che intende accompagnare i lettori tra le competenze digitali, in particolar modo quelle linguistiche.

Gli appuntamenti proseguiranno poi il 25, 26 e 27 ottobre con un corso gratuito riservato a tutti coloro che hanno un’idea o una proposta di progetto per la quale vorrebbero realizzare una raccolta fondi online: Angelo Rindone, tra i pionieri del crowdfunding italiano e fondatore di Produzioni dal Basso, terrà tre lezioni dedicate proprio al crowdfunding a Valdagno. A chiudere il mese, il 29 ottobre, sarà infine una lezione gratuita rivolta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e incentrata sul software LibreOffice.

Sembra già molto, ma non finisce qui. Parte degli appuntamenti organizzati da Avatar si inserisce, difatti, all’interno del Digital Meet, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale di cittadini ed imprese. L’evento, alla sua nona edizione, avrà luogo dal 19 al 23 ottobre e prevede numerosi incontri in tutta Italia, promosso da Fondazione Comunica con Talent Garden Padova.

Vietato invece mancare all’Open Day del Faber Box di Schio, il 23 ottobre. Modellazione 3D, gare di robot, retro gaming, assistenza SPID, Music Box con sala di registrazione, biliardo paralimpico e molto altro ancora: sono solo alcune delle attività, laboratori e incontri organizzati in occasione del grande evento “a porte aperte” presso l’innovativa area campus di Schio.

Avatar, promosso da Alda+, Pasubio Tecnologia e FabLab MegaHub, è stato realizzato con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della cultura digitale e di nuovi servizi tecnologici per i cittadini, ma anche per le imprese, gli enti e la Pubblica Amministrazione.

Un obiettivo da perseguire, dunque, attraverso l’organizzazione di incontri, workshop, seminari, hackathon e percorsi formativi, con una calendarizzazione che rimarrà costante nei mesi a venire. Una volontà di cambiamento e di evoluzione del territorio, che ha dato vita anche agli stessi Cittadini Giornalisti Digitali (CGD), una rete di giovani ragazzi volta all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi del digitale, supportati da Radio Vicenza ed Eco Vicentino.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Avatar all’indirizzo mail info@avatarlab.it o tramite la pagina Facebook Avatar Alto Vicentino Digitale.

*Selene Sovilla – CGD Progetto Avatar