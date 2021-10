Scarsa igiene, 9mila euro di multa al negozio di kebab

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Blitz dei Nas di Padova in un negozio di kebab a Montecchio Maggiore, che ha portato a una maxi multa per il titolare. Nel corso dell’ispezione, effettuata il 13 ottobre assieme ai carabinieri del comando di via Salvo D’Acquisto, sono stare riscontrate evidenti carenze igienico sanitarie nel locale.

Non solo: durante i controlli le forze dell’ordine hanno rilevato anche la totale assenza di personale con i requisiti professionali previsti dalla legge per svolgere l’attività di somministrazione di cibo e bevande. La scarsa igiene, il mancato rispetto della normativa Haccp che garantisce la salubrità degli alimenti, così come quello relativo ai requisiti necessari per il personale costeranno al proprietario del kebab 9 mila euro di sanzione per illeciti amministrativi.