Ciaspolate, stelle, teatro, mostre e mongolfiere: gli eventi dal 12 al 14 gennaio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un nuovo weekend è alle porte e la provincia di Vicenza, ancora una volta, offre un variegato menù di eventi per tutti coloro che cercano idea di come trascorrere, in modo divertente e costruttivo, le proprie giornate di riposo. Tra astronomia, teatro, e arte ce n’è, come sempre, per tutti i gusti. Ma occhio anche a quello che succede a Dobbiaco: qui, infatti, si segnala una grande concentrazione di mongolfiere. Ma andiamo con ordine.

Ascolta “Il weekend del 12/14 Gennaio” su Spreaker.

Per gli appassionati di escursioni e astronomia, occasione imperdibile, venerdì 12 gennaio, con Polvere di stelle Marcesina: una ciaspolata con la guida di appassionato astrofilo, tante curiosità scientifiche e mitologiche sul cielo invernale. Una volta arrivati al Rifugio Barricata, ci sarà una cena conviviale con menù alla carta. E per concludere in bellezza, rientro con un tour panoramico in motoslitta.

Per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Lingua Italiana dei Segni, appuntamento invece a Carrè sabato 13 gennaio, con Lis che emozione!, un workshop sull’Arte del Silenzio con Chiara De Marchi, presso il Centro Culturale Caradium. Evento organizzato nell’ambito di InSuperAbile Voci, suoni parole dedicate al mondo della disabilità, e della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Con il patrocinio di nove Comuni.

A Piovene Rocchette, sabato 13 gennaio, inizia il concorso teatrale Il Mascherone 2024: presso l’Auditoruim comunale cinque compagnie si sfideranno sul palco per ambire al premio per la Compagnia teatrale interprete della commedia più divertente e gradita al pubblico nella serata finale di premiazione sabato 2 marzo 2024.

Nella stessa giornata di sabato 13, inoltre, sempre in quel di Piovene Rocchette verrà messo in scena lo spettacolo “Tutta colpa degli uomini“, a cura di Controscene Prospettive Teatrali. Domenica 14 gennaio, invece, appuntamento con la rappresentazione per bambini “Col casco non ci casco. Nonna Amata rinnova la patente“, a cura di Zelda Teatro.

Gli appassionati d’arte non potranno poi che convergere su Vicenza. Sabato 13 e domenica 14 gennaio, Palazzo Leoni Montanari ospiterà l’evento Nodi al pettine. Attraverso le opere di grandi artisti che hanno ritratto celebri “teste”, verranno ricostruite le vicende di donne illustri dall’Antichità al Rinascimento, per arrivare ai nostri giorni: per una storia al femminile e non solo, raccontata attraverso le opere d’arte. Anche i bimbi dai 5 ai 12 anni avranno l’opportunità di avvicinarsi al mondo dell’arte e dell’acconciatura, grazie a Family Lab. Lo scettro e la spazzola: nelle medesime giornate di sabato e domenica, bambini e famiglie avranno l’occasione di capire come il modo di acconciarsi e vestirsi ha cambiato il mondo, alla scoperta di pettinature e mode, aspirazioni e desideri, estro e personalità di giovani donne di epoche passate che hanno lasciato il segno per sempre. Attività gratuita per bambini e famiglie in occasione della mostra Le trecce di Faustina. Acconciature, donne e potere nel Rinascimento.

Sempre a Vicenza, fino al 4 febbraio, si potrà visitare l’evento espositivo Caravaggio, Van Dyck, Sassolino: Tre capolavori a Vicenza, a cura di Guido Beltramini e Francesca Cappelletti, voluto dal sindaco Giacomo Possamai come omaggio alle cittadine e ai cittadini della città e non solo. In Basilica Palladiana, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18.

Concludiamo la nostra rassegna degli eventi del fine settimana allargando il nostro sguardo oltre i confini del Veneto. A Dobbiaco, fino a domenica 14 gennaio, ritorna come da tradizione il popolare Dolomiti Ballon Festival: equipaggi da tutta Europa gareggiano contro altre squadre di mongolfiere. I visitatori possono concedersi il piacere di un volo in mongolfiera con partenza e atterraggio a Dobbiaco e dintorni.

Gabriele Silvestri