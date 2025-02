Cioccolato, escursioni, scrittura creativa e Carnevale: gli appuntamenti del fine settimana

Si inizia a respirare aria di Carnevale in provincia di Vicenza questo secondo fine settimana di febbraio, ma non mancano neanche le possibilità di impiegare il tempo libero

Ad Asiago, da venerdì 7 a domenica 9 febbraio in centro va in scena Art&Ciocc – il tour dei cioccolatieri. Gli stand, presenti nella grande tensostruttura riscaldata in Piazza Carli, presenteranno diverse varietà di cioccolato e prodotti di pasticceria, ognuno con le proprie specialità legate alle regioni d’origine. L’ospite più atteso è senz’altro Tommaso Foglia, Pastry Chef dell’anno 2022 per Gambero Rosso, che terrà due showcooking domenica.

Ascolta “Il weekend del 7/9 Febbraio 2025” su Spreaker.

A Rosà sabato 8 e domenica 9 febbraio appuntamento con il Gran Carnevale Rosatese, organizzato dalla Pro Loco. Si inizia sabato sera alle 20 con il la sfilata dei carri allegorici in notturna lungo la strada statale 47, si prosegue domenica dalle 14 con artisti di strada, intrattenimento e musica in piazza Cardinale Sebastiano Baggio

Nella zona Ovest della provincia, ad Arzignano, da venerdì 7 febbraio Corso di scrittura creativa condotto da Anna Indri Raselli, scrittrice, oste, insegnante e chef a domicilio. Gli incontri sono in programma venerdì 7, 14, 21, 28 febbraio e 7 marzo, dalle 16.30 alle 18.30. Iscrizioni allo sportello Informacittà e scrivendo a biblioteca@comune.arzignano.vi.it

A Cornedo Vicentino, domenica 9 febbraio, infine, escursione Alba sul Monte Verlaldo, cima iconica che apre la vallata verso le nostre amate Piccole Dolomiti. Un piccolo sperone verso la pianura ma che apre una grande vista a tutto tondo. Durata 4,30 ore e mezza (pause comprese), per 300 metri di dislivello e una lunghezza di 8 chilometri. Accompagnatore: Stefano Erle, guida ambientale escursionistica.