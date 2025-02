Furgone fuori strada si schianta sul terrapieno di un canale: grave il conducente

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni l’autista di un camioncino finito fuori strada questa mattina poco prima delle otto a Pojana Maggiore, nel Basso Vicentino.

Il grave incidente stradale è avvenuto alle 7:45 di oggi, venerdì 7 febbraio, in località Cicogna, in via Vicentina, strada di confine con Montagnana. Il conducente del furgone dopo aver perso il controllo del mezzo si è schiantato su un canale di scolo a bordo strada, proprio dove c’era un terrapieno della tubazione interrata: l’impatto è stato violentissimo e ha distrutto il muso del veicolo.

Sul posto sono accorse sia un’ambulanza del Suem 118 che una squadra dei vigili del fuoco arrivata da Lonigo, che ha messo in sicurezza il mezzo e – utilizzando divaricatori, cesoie e martinetti idraulici – ha liberato l’autista, estratto con fatica dalla cabina di guida completamente deformata. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del Suem ed elitrasportato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono estremamente gravi.

La polizia locale del Basso Vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo e la presenza dei vigili del fuoco sul posto.