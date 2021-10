Elezioni in 12 Comuni vicentini: al voto in 36 mila, seggi aperti. Ecco dove si vota

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Caldogno, Costabissara, Brogliano, Montegalda, Gambellara, Orgiano, Nanto, Monteviale, Crespadoro, Zermeghedo, Rotzo e anche il più piccolo Comune veneto, ossia Laghi: sono 12 i Comuni vicentini al voto in questa tornata di elezioni amministrative di inizio ottobre, nessuno di essi andrà al ballottaggio, essendo tutti sotto i 15 mila abitanti. Questa mattina alle sette, i seggi sono stati aperti e si è iniziato a votare. Si proseguirà fino a domani alle 15. Gli elettori chiamati a dare la propria preferenza per sindaco e consiglieri comunali sono complessivamente nel vicentino 36.140. I candidati sindaco a contendersi la fascia tricolore sono 28: solo 1 su 4 è una donna.

In Veneto complessivamente saranno chiamati ad eleggere il loro sindaco e i consiglieri comunali 561mila elettori in 84 municipi: fra essi, nessun capoluogo di provincia. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Possono votare tutti gli iscritti alle liste elettorali del proprio Comune di residenza che abbiano compiuto i 18 anni entro il 3 ottobre. Per esprimere il proprio voto è necessario il documento di riconoscimento e la tessera elettorale, su cui è indicato l’indirizzo e il numero del proprio seggio. Nei 12 Comuni vicentino, come detto tutti al di sotto dei 15mila abitanti, vince il candidato sindaco che ottiene la maggioranza relativa dei voti. Ecco ne dettaglio candidati e liste per le amministrazioni comunali del vicentino.

Caldogno

Con 11.221 abitanti è il Comune vicentino più grande ad andare al voto in questa tornata elettorale autunnale. Il sindaco uscente Nicola Ferronato (59 anni) si ripresenta davanti agli elettori con la lista civica Insieme per Caldogno. A contrastarne la rielezione, la civica Uniti per Caldogno, che candida la coetanea Marilì Lunardello. 16 i consiglieri da eleggere.

Costabissara

Con 7.161 abitanti è il secondo Comune più grande al voto nel vicentino. Tre le liste in corsa: Rinnova Costabissara (area Lega) con candidato sindaco Alessandro Petracca (55 anni); Idee per Costabissara (civica di centro sinistra) che candida Tiziano Copiello (67 anni); Proposta per Costabissara che vede candidato alla carica di primo cittadino Giovanni Maria Forte, 71 anni più volte sindaco. In questa lista è candidata anche l’attuale sindaco (e vice presidente della Provincia) Maria Cristina Franco. 12 i consiglieri da eleggere.

Brogliano

Con 3900 abitanti, il piccolo comune della Valle dell’Agno si appresta a rinnovare gli amministratori scegliendo fra due liste: quella del sindaco uscente Dario Tovo (civica Brogliano Quargnenta per il futuro) e quella del candidato sindaco Ezio Sambugaro (Lavoriamo Insieme Brogliano Quargnenta). Anche qui, 12 i consiglieri da eleggere.



Montegalda

Conta solo 3.343 abitanti ma sono ben tre le liste che si contenderanno la maggioranza in Consiglio Comunale: Maurizio Zanon si candida con la lista Montegalda Bene Comune; Maria Giovanna Barcaro con Montegalda nel Cuore e Andrea Nardin (sindaco uscente) con Siamo Montegalda e Colzè. Anche qui, 12 i consiglieri da eleggere.

Gambellara

3.319 abitanti, 12 consiglieri da eleggere, ma ben 4 liste in lizza per la maggioranza in Consiglio comunale: Futuro per Gambellara (candidato a primo cittadino Michele Poli, che è anche sindaco uscente) e Insieme per Gambellara che candida il ricercatore Nicolò Framarin.

Orgiano. E’ l’unico dei 12 enti al voto nel quale si è presentata una sola lista, quella del sindaco uscente Manuel Dotto di Obiettivo Futuro. 3.151 abitati, sono 12 i consiglieri comunali da eleggere. Qui l’impegno della lista è stato essenzialmente quello di convincere gli elettori ad andare comunque a votare per evitare l’annullamento del voto in caso non si raggiunga almeno il 40% dei votanti rispetto agli aventi diritto.

Nanto. 3.082 gli abitanti, tre le liste in competizione per amministrare il paese. La continuità con la Giunta uscente dell’attuale sindaco Ulisse Borotto è rappresentata dall’attuale vicesindacoLuca Marchesini (civica Crescere Insieme). Gli altri due candidati sonoManuela Vecchiatti (Uniti per Nanto) e Renzo Ceron (Rivivere Nanto. Anche qui, 12 i seggi da assegnare.



Monteviale. Sfida tutta “televisiva” fra la sindaca uscente Elisa Santucci, (giornalista, ex volto di Tva Vicenza) con la civica Ama Monteviale e Claudio Cegalin (da oltre trent’anni amministratore delegato proprio di Tva Vicenza) che si candida con la lista L’Olmo. Il Comune conta 2.600 abitanti e deve eleggere 10 consiglieri comunali.

Crespadoro. A contendersi la fascia di primo cittadino sono due donne: Emanuela Dal Cengio, sindaco uscente, con la lista Continuiamo insieme per Crespadoro, ed Elisa Maria Ferrari per Crespadoro Unita. 1.452 gli abitanti e 10 i consiglieri da eleggere.



Zermeghedo. Tre le liste in corsa: Luca Albiero, sindaco uscente, si ripresenta con la lista Scegliamo Zermeghedo. Contro di lui si sono candidati Sabrina Paiusco con Zermeghedo 3.0 e Rino Olandi (lista Noi con voi). 10 i posti da consigliere comunale disponibili, 1358 gli abitanti del Comune.



Rotzo. Tre liste anche qui, nonostante il paese conti solo 638 abitanti (e debba eleggere 10 consiglieri). Lucio Spagnolo si candida per Insieme per Rotzo e in lista conta anche l’attuale assessore Massimiliano Pretto nella giunta attuale guidata da Aldo Pellizzari. Le altre due liste candidano Arianna Sartori (Vivere Rotzo – Leeben Rotz) e Alberto Bertoldo (Partito dei Veneti Rotzo).

Laghi. Anche nel più piccolo comune veneto, Laghi (solo 123 abitanti) sarà battaglia democratica. L’attuale vicensindaco Ferrulio Angelo Lorenzato (subentrato a novembre dell’anno scorso alla morte di Giovanni Sella) si candida con la lista Laghi, trovandosi di fronte il candidato sindaco Marco Lorenzato con la civica Insieme per Laghi.