Imparare ad usare Spid e Cie: a Schio, Thiene e Valdagno gli studenti lo insegnano a nonni e genitori

Schio, Thiene e Valdagno il DigitalMeet, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale.

L'appuntamento è per venerdì 27 ottobre (Valdagno) e sabato 28 ottobre (Schio e Thiene). In tutti e tre gli appuntamenti, alla presenza di operatori qualificati e degli studenti sarà possibile attivare gratuitamente l'identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e Cie (Carta Identità Elettronica): basterà portare con sé un documento di identità, la tessera sanitaria e il proprio smartphone. Per poter attivare l'identità digitale, poi, è necessario un account di posta elettronica e i codici pin e puk solo per l'attivazione della carta d'identità elettronica. Torna anche quest'anno a Schio, Thiene e Valdagno il DigitalMeet, il più grande festival italiano sull'alfabetizzazione digitale.

A livello nazionale l’evento è promosso da Fondazione Comunica, che ogni anno realizza numerosi incontri incentrati su tematiche legate al mondo dell’innovazione con l’obiettivo di combattere il divario digitale esistente nella popolazione, sostenendo la massima inclusione digitale e favorendo l’educazione sulle tecnologie del futuro.

Nel Vicentino l’evento è organizzato in collaborazione con Pasubio Tecnologia, Progetto AVATAR, grazie al supporto delle ragazze del Servizio Civile Universale e gli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore Tron-Zanella di Schio.

Valdagno

Venerdì 27 ottobre ragazzi e ragazze dell’IIS Marzotto-Luzzati di Valdagno saranno al mercato per guidare i cittadini nell’attivazione della loro identità digitale. Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso, il più grande festival italiano sull’alfabetizzazione digitale ritorna quindi in città in occasione del mercato in Oltre Agno. Lo stand informativo sarà presente dalle 9.30 alle 12.30 davanti alla sede di Progetto Giovani Valdagno, in via Petrarca 10.

“Anche quest’anno il Comune ha scelto di aderire a un’iniziativa che favorisce l’accessibilità ai servizi digitali promuovendo insieme un incontro tra diverse generazioni – sottolinea l’assessora alla comunicazione e alle politiche giovanili Ester Peruffo -. Rendere protagonisti gli studenti e le studentesse diventa così un modo per valorizzare le loro competenze e far vedere quanto possa essere bello e importante metterle al servizio della comunità. A quanti saranno allo stand e ai diversi enti che partecipano al progetto va quindi il nostro grazie”. Thiene

A Thiene il DigitalMeet si terrà nella giornata di sabato 28 ottobre, dalle 9 alle 13, presso la Palestra digitale in Via Roma 26. In questa occasione, i cittadini avranno la possibilità di conoscere ed imparare in modo completamente gratuito le funzionalità dei servizi di Spid e Cie.L’accesso è libero e gratuito.

“Per Thiene si tratta di un appuntamento ormai consolidato e atteso – afferma l’assessora all’Urp, Marina Maino -. Oggigiorno chi non possiede delle competenze digitali anche minime è sicuramente penalizzato. Ecco perché l’impegno per la promozione dell’alfabetizzazione digitale è un obiettivo costante dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico ed è in linea con gli indirizzi dell’Agenda Europea 2030. Il Festival è un’opportunità per scendere in piazza e avvicinare i cittadini alle nuove tecnologie, aiutandoli a scoprire le potenzialità in modo semplice ed efficace. Ringrazio tutti coloro che collaborano per diminuire il divario digitale tra le diverse generazioni”.

Schio

A Schio l’appuntamento è per sabato 28 ottobre dalle 9 alle 13 in Municipio, in Piazza Statuto: anche qui sarà possibile sarà possibile attivare gratuitamente l’identità digitale Spid e la Carta d’Identità Elettronica.