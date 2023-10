Controlli Polfer potenziati sulla linea Vicenza – Schio: quasi 3 mila identificati, 11 denunce

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Servizi di controllo rafforzati nel mese di ottobre ormai agli sgoccioli sulla linea ferroviaria che dalla stazione di Vicenza porta all’Altovicentino, passando per gli scali di Cavazzale, Dueville, Villaverla, Thiene, Marano Vicentino e Schio come “capolinea”. Poco meno di tremila i viaggiatori identificati con 11 tra loro denunciati per diverse motivazioni, come ha reso noto la questura berica stamattina.

A portarli in campo a bordo dei treni da e per la città capoluogo dai primi giorni del mese sono stati i poliziotti della Polfer, con il supporto delle pattuglie della Guardia di Finanza di Vicenza e tenenze provinciali, con attenzione alle fasce orarie di maggior affluenza di utenti, lavoratori pendolari e studenti in particolare.

Scopo primario, a fianco a quello di far percepire la presenza delle forze dell’ordine anche nei servizi pubblici di trasporto, quello di prevenire e reprimere le violazioni previste dalle norme in materia di sostanze stupefacenti. Il report dettagliato fornito dalla Questura oggi parla di 2980 persone identificate, di cui 1430 di nazionalità straniera e 650 con precedenti penali e/o di Polizia.

Gli undici denunciati, tutti rilasciati in stato di libertà dopo l’identificazione, in base alle recenti disposizioni aggiornate dal Governo in materia di misure di prevenzione dei reati e di limitazione alla libera circolazione delle persone, erano tutti inadempienti ai vari fogli di via e di allontanamento.