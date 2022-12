Nuovo primario in Ostetricia e Ginecologia: la dottoressa Fantinato è tra le più giovani d’Italia nel ruolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ arrivata anche la nomina ufficiale dopo cinque mesi di incarico di “facente funzione” di primario per la dottoressa Sara Fantinato, un pilastro da tempo del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Santorso, per l’azienda Ulss 7 Pedemontana, da oggi entrata nel ruolo di direttore dell’Unità Complessa. E’ lei dunque a prendere in mano il testimone dal dott. Marcello Scollo, dopo aver lavorato al suo fianco per anni come medico e stretta collaboratrice.

Una figura professionale in campo sanitario con alle spalle 10 mila interventi di diverso tipo nell’ambito delle sue mansioni ordinarie, un dato da evidenziare a maggior ragione visti i soli 45 anni di età della donna – padovana di origine – che veste quindi il camice di nuovo primario investito dei “pieni” poteri in questi giorni.

A fronte dell’età anagrafica si nota dal suo curriculum professionale un personale bagaglio di esperienza e competenze di assoluto rilievo, pur rientrando nel novero oggi di uno dei più giovani “primari” in Italia, come confermato dalla stessa Ulss 7, a poco meno di 20 anni dal conseguimento della Laurea in Medicina all’Università di Padova. Dopo un primo incarico nel Trevigiano, la dottoressa Fantinato ha portato avanti la sua carriera professionale quasi in via esclusiva all’ospedale di Santorso, dove opera dal 2012, anno dell’inaugurazione, ma già attiva dal 2009 nell’Ulss 4 precedente in Altovicentino.

Già nel passato recente responsabile dell’ambulatorio interno di ginecologia oncologica e del day-week di chirurgia polivalente, la 45enne è specializzata proprio in questo ambito. Tanto da coordinare il gruppo multi disciplinare per la diagnosi, la terapia e il follow-up delle pazienti in cura per patologie tumorali, dopo avere conseguito il Master biennale in Oncologia Ginecologica presso l’Università degli Studi di Torino, oltre ad un Master di II livello in Chirurgia Ginecologica Mininvasiva presso l’Università degli Studi di Bologna.

Ad oggi ha eseguito circa 10 mila procedure chirurgiche, come illustrato nel corso della presentazione della nuova direttrice, relatrice in congressi e convegni di formazione per altri medici del settore. “La dott.ssa Fantinato – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza a proposito della sua nomina – combina l’entusiasmo dei giovani con una grande competenza, frutto di passione autentica che l’ha portata ad approfondire e specializzarsi sempre di più. In questi mesi ha dimostrato valide capacità di organizzazione e di coordinamento prendendo in mano le redini del reparto. Sono certo dunque che sotto la sua guida il reparto di Ostetricia e Ginecologia di Santorso continuerà a essere la struttura di eccellenza per la quale si è fatto apprezzare dalle pazienti”.

Il tutto “grazie ad un gruppo di lavoro competente e coeso – come sottolinea lei stessa -. Penso che il mio incarico sia la migliore espressione della qualità delle persone con cui lavoro da anni: guidati da buoni maestri, abbiamo costruito un reparto solido, con percorsi definiti, abbiamo conseguito risultati brillanti. Mi auguro di proseguire su questa strada, sapendo coltivare la risorsa umana e offrendo sempre un servizio di qualità che sia di riferimento per i pazienti e per i giovani medici”.