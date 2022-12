“Oltre la collina”: Massimo Nicolussi racconta in un libro il suo lavoro con gli animali selvatici

Centossesanta pagine da leggere d’un fiato, dove si racconta di lupi feriti, di orsi da anestetizzare, di daini, poiane, tassi, gufi e piccoli cerbiatti che hanno bisogno di aiuto. Storie di soccorsi quotidiani, a stretto contatto con quella fonte inesauribile di insegnamenti che da sempre è la natura. A raccontarle di prima mano in un libro è un veterinario straordinario, Massimo Nicolussi, che opera in due ambulatori fra Schio e Thiene e che si è specializzato nella cura degli animali selvatici.

“Oltre la collina – La mia vita con gli animali” (Edizioni Orme) ha la prefazione di Fulco Pratesi e accompagna il lettori attraverso esperienze quotidiane con gli animali selvatici: cure amorevoli, successi, fallimenti, in un mondo dove più di ogni cosa conta il contatto diretto con l’animale, con l’obiettivo finale di dargli nuova vita per restituirgli la libertà.

“Soccorrere un essere vivente in difficoltà aumenta la nostra sensibilità, ci aiuta a conoscere meglio noi stessi, mettendoci spesso di fronte ai nostri limiti. Come veterinario – racconta Nicolussi – ho imparato tantissime cose dagli animali, passando da momenti di sconforto ad altri di gioia immensa durante il mio lavoro. Gli animali non finiscono mai di stupirci: sanno essere festosi, esuberanti ma a volte anche pigri o timidi. Possono rendersi buffi ai nostri occhi dimostrando così anche una certa forma di autoironia. Il loro fortissimo attaccamento alla vita, anche nei momenti più drammatici, ci ricorda ogni volta quanto essa sia preziosa”.

Se questo è quanto scatena la cura di un animale, soccorrerne uno di selvatico presenta però un notevole grado di difficoltà: quanto può essere complicato gestire un lupo, un cerbiatto o un rapace sul lettino del pronto soccorso? Nicolussi lo fa ogni giorno e nel libro, che può essere un bellissimo regalo per le prossime Festività o semplicemente un acquisto indovinato per una appassionante lettura, racconta la sua straordinaria professione, vissuta intensamente e con passione autentica.

Ascolta “Massimo Nicolussi, veterinario degli animali selvatici” su Spreaker.

Le esperienze con gli animali e in natura, fin dall’infanzia sono state essenziali nella formazione dell’autore, al punto da spingerlo, una volta divenuto professionista, ad allargare l’ambito dei suoi pazienti, inserendovi anche gli animali selvatici. Animali come Gené, l’orso bruno che dopo una incredibile fuga dal suo territorio nell’Adamello Brenta raggiunse l’Altopiano di Asiago, rendendo necessari diversi appostamenti.

Quella di Genè è una delle storie affascinanti che Massimo Nicolussi racconta nel suo libro: dall’airone guardabuoi con l’ala spezzata alla lupa ferita, dalla poiana impallinata al piccolo di capriolo con le zampette fratturate da una falciatrice nei campi. Un caleidoscopio di storie tenere ed emozionanti, spesso a lieto fine, sempre sorprendenti. Senza mai perdere di vista l’obiettivo principale: la cura e il benessere del proprio paziente, alato o a quattro zampe, domestico o selvatico, acquatico o terrestre che sia.

“Oltre la collina” di Massimo Nicolussi (15 euro, edizioni Orme), con la prefazione di Fulco Pratesi è un libro adatto a chiunque ami la natura e gli animali, o se ne occupi per studio, lavoro o passione, ma è adatto anche per raccontare storie di empatia fra umani e animali ai più piccoli. E’ disponibile in libreria e on line sulle maggiori piattaforme (Amazon, Ibs, Mondadori Store, Libraccio, Unilibro).