Infortunio sul lavoro alla Norigen: operaio cade da un’altezza di sei metri

Incidente sul lavoro stamane, venerdì 9 dicembre, a Lonigo, nella conceria Norigen: un operaio è caduto da circa sei metri d’altezza, rimanendo ferito. Non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo, di circa 40 anni, si trovava all’interno dello stabilimento, che sorge in via dell’Artigianato. Ancora in corso di accertamento la dinamica e la cause della caduta: sul posto per questo sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8 Berica e i carabinieri. L’operaio è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Arzignano in codice giallo.