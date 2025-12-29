Ucraina, Zelensky incontra Trump a Mar-a-Lago: “Siamo molto vicini” alla fine del conflitto

Cenni d’intesa, qualche sorriso, bistecca e patatine fritte per i giornalisti. Così – tra volti distesi – è andato in scena il nuovo incontro tra il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Zelensky. Trump prova a lanciare il rush finale per la pace in Ucraina, sente Putin per più di un’ora e incontra Zelensky a Mar-a-Lago. Poi si dice ottimista: “Telefonata costruttiva. Incontro fantastico. Entrambi vogliono un accordo. Siamo molto vicini” ha detto. Ma Mosca frena: “Per porre fine definitivamente al conflitto, Kiev deve prendere una decisione coraggiosa e responsabile sul Donbass”, ha detto l’inviato del Cremlino Ushakov. Trump ha assicurato a Kiev che avrà ‘forti garanzie di sicurezza’ che coinvolgeranno l’Europa. Serve massima convergenza sugli interessi vitali dell’Ucraina e dei suoi partner europei. Spetta alla Russia dare prova di senso di responsabilità e apertura al negoziato, mostrando una reale volontà di giungere alla cessazione delle ostilità”, ha detto alla fine la premier Meloni.

Dopo l’incontro, Trump e Zelensky hanno sentito i leader europei. “Abbiamo avuto una chiamata di un’ora per discutere del loro incontro odierno sui negoziati di pace. Ci sono stati buoni progressi, che abbiamo accolto con favore” ha detto su ‘X’ la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del vertice tra Trump e Zekensky in Florida. “L’Europa – ha proseguito – e’ pronta a continuare a collaborare con l’Ucraina e gli Stati Uniti per consolidare questi progressi. Fondamentale per questo sforzo e’ avere garanzie di sicurezza ferree fin dal primo giorno”.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato invece una riunione degli alleati chiave di Kiev a Parigi all’inizio di gennaio. “Riuniremo i paesi della Coalizione dei volenterosi a Parigi all’inizio di gennaio per finalizzare i contributi concreti di ciascuno”, ha scritto su X Macron. “Stiamo facendo progressi sulle garanzie di sicurezza che saranno fondamentali per costruire una pace giusta e duratura”, ha affermato il leader francese, che ha anche incontrato Zelensky in privato.