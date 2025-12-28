Multisala Roma, dopo tre anni il Natale lo regala alla città: “Sarà luogo di cultura”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel giorno di Natale, quando la città rallenta e si concede un respiro più lieve, Vicenza ha ricevuto un regalo che profuma di cultura, memoria e futuro. Il Multisala Roma, chiuso dal luglio 2022 e rimasto per tre anni una ferita silenziosa nel cuore del centro storico, riapre le sue porte completamente riqualificato, pronto a tornare uno dei luoghi simbolo della vita cittadina.

Un ritorno atteso, celebrato con entusiasmo dal sindaco Giacomo Possamai e dal proprietario dell’edificio, Vasco Valerio, che insieme hanno annunciato la rinascita di uno spazio che i vicentini non hanno mai smesso di considerare “casa”. La storia recente del cinema è nota: inaugurato nel dicembre del 2000, aveva interrotto la sua attività nel 2022 lasciando un vuoto non solo fisico, ma anche emotivo. È stato proprio Valerio, sollecitato dal primo cittadino, a voler ripensare il progetto e a investire tempo e risorse per restituire alla comunità un luogo che fosse all’altezza dei ricordi e delle aspettative. Un percorso di un anno e mezzo di dialogo con l’amministrazione comunale, culminato in un intervento di riqualificazione che oggi si presenta come un vero e proprio nuovo inizio.

«Il Cinema Roma è uno dei luoghi del cuore dei vicentini. Oggi annunciamo la riapertura dopo tre anni» ha dichiarato Possamai durante il sopralluogo negli spazi rinnovati, sottolineando come il progetto non si limiti a riproporre un multisala, ma ambisca a creare un polo culturale e sociale capace di riportare persone e vitalità nel centro storico. Non solo film, dunque, ma un ambiente pensato per favorire l’incontro, la permanenza, la convivialità. Il nuovo Multisala Roma offrirà cinque sale confortevoli: due da 50 posti al piano superiore, due da 70 al piano inferiore e una sala più raccolta da 20 posti, prenotabile per proiezioni private. Le sale saranno dotate di ogni comfort, con particolare attenzione alle due superiori, dove le poltrone recliner elettriche garantiranno un’esperienza di visione più ampia e rilassata, grazie anche alla distanza di 2,20 metri tra le file.

Ma la vera novità è ciò che sorgerà attorno alle sale. Un bar aperto anche di giorno, con tavolini all’esterno, offrirà un punto di ritrovo per chi vive o visita il centro. Accanto, un ristorante pensato per accogliere sia gli spettatori del cinema sia chi desidera semplicemente trascorrere una serata in un ambiente accogliente, dotato di maxischermo e studiato per diventare un nuovo spazio di socialità. Il cinema è già operativo, mentre per il ristorante bisognerà attendere la primavera del 2026. La riapertura del Multisala Roma non è solo una buona notizia: è un segnale. È la dimostrazione che gli spazi culturali possono rinascere, trasformarsi, tornare a essere punti di riferimento. È un invito a vivere la città, a tornare in centro, a condividere esperienze. È, soprattutto, un gesto di fiducia verso una comunità che ha sempre saputo riconoscere il valore dei luoghi che la fanno sentire unita.

