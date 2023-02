53enne bassanese trovata morta in casa dal marito: probabile malore o infortunio, disposta l’autopsia

L’ipotesi più probabile è che sia caduta in casa, forse a causa di un malore, sbattendo fatalmente la testa in uno spigolo. A ritrovare priva di vita Caterina Scarpitti, 53 anni, nello loro abitazione a Bassano del Grappa è stato il marito Germano Ferraro, manager della Diesel.

La tragedia si è verificata nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio nell’abitazione della famiglia, in via San Tommaso Moro 2, nel quartiere di San Vito. Il marito aveva provato a contattarla, inutilmente, per tutto il pomeriggio. Poi, preoccupato, intorno alle 18 è corso a casa e qui ha fatto la drammatica scoperta: la donna era esanime a terra in cucina, in una pozza di sangue e con gravi traumi alla testa.

L’uomo ha chiamato i soccorsi, purtroppo inutili. I sanitari, infatti, hanno solo potuto constatare il decesso della 53enne. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo della donna per definire l’esatta causa della morte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bassano del Grappa.

La donna oltre al marito lascia anche una figlia, Allegra, rientrata da Milano poche ore dopo il fatto. La notizia della scomparsa di Caterina Scarpitti si è rapidamente diffusa nel Bassanese, dove la donna era molto conosciuta e stimana.