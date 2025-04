Aggredisce una ragazza sottraendole lo smartphone: 34enne arrestato (e poi rilasciato)

Rapina e lesioni personali: sono questi i reati per i quali i carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato in flagrante un 34enne residente nella stessa città. Secondo la ricostruzione fornita dai militari, i fatti risalgono alla serata di mercoledì 16 aprile, poco prima delle 22:30. La vittima, una 21enne di Solagna, stava camminando in via Scalabrini quando un uomo, cittadino colombiano, le ha bloccato la strada intimando la consegna del denaro che la giovane aveva con sé.

La ragazza ha estratto il suo cellulare mostrandolo all’aggressore, che subito se ne è impossessato. Non soddisfatto, però, il 34enne ha preteso anche la consegna di soldi, strattonandola fino a farle sbattere la schiena contro una rete metallica. Il malvivente ha infine desistito dalle proprie intenzioni criminali quando la derubata ha iniziato ad urlare per attirare l’attenzione, e si è poi dato alla fuga in direzione del centro di Bassano.

Le ricerche dei Carabinieri, subito giunti sul posto a seguito della richiesta di aiuto giunta dal fidanzato della vittima, hanno permesso di individuare il malfattore nei pressi del Ponte della Vittoria, dove lo stesso è stato bloccato e poi condotto in caserma. La 21enne, invece, è stata portata presso il locale Pronto Soccorso al fine di curare le lievi lesioni subite a seguito dell’aggressione, dimessa con tre giorni di prognosi. Alla ragazza, che ha sporto denuncia, è stato restituito il cellulare recuperato dai militari al momento dell’arresto del sudamericano.

Una volta reso inoffensivo è stato in seguito condotto presso la caserma della Tenenza di Dueville in attesa del rito direttissimo, che si è tenuto nella mattinata di ieri, giovedì 17 aprile. Il giudice, convalidato l’arresto, ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di firma quotidiana presso la caserma dei carabinieri di Bassano del Grappa.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.