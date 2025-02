A fuoco due appartamenti e un tetto: residenti in salvo

Poco prima delle 11 di oggi, 9 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vittore Carpaccio a Bassano del Grappa per l’incendio di due appartamenti mansardati di un condominio e il tetto ventilato. Nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento, Cittadella, Schio e Vicenza con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala e 17 operatori sono riusciti a contenere le fiamme che divampante da uno dei due appartamenti hanno interessato entrambi gli alloggi. Salvati i rimanenti nove appartamenti dello stabile. Le squadre per riuscire a contenere le fiamme del tetto hanno dovuto sezionare la copertura di oltre 650 metri quadrati.

Dopo il completo spegnimento di tutti i focolai, il tetto è stato coperto con dei teli per evitare ulteriori danni dovuti alla pioggia in atto. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di messa in sicurezza del condominio sono terminate dopo le 15.