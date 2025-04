Appartamento distrutto da un incendio: vicino di casa porta in salvo un’anziana e la badante

Dalle ore 15,30 di oggi, sabato 19 aprile, i vigili del fuoco sono impegnati in via Parolini a Bassano del Grappa per un incendio che ha interessato un appartamento situato all’interno di un piccolo condominio.

Una donna anziana e la sua badante, rimaste intossicate dal fumo, sono state salvate da un giovane vicino di casa di origine albanese. Il ragazzo, sentite le grida di aiuto, è entrato nell’abitazione invasa dal fumo riuscendo a soccorrere le due donne e a metterle in salvo.

Le squadre dei vigili del fuoco giunte da Cittadella, Schio e con i volontari di Asolo (in quanto il distaccamento di Bassano era impegnato in un intervento in Valsugana) con quattro autopompe, due autobotti e un totale di 15 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. L’incendio è stato subito circoscritto e spento evitando il propagarsi dell’incendio all’intero fabbricato.

L’appartamento è andato completamente distrutto, con danni anche alla struttura in laterizio del soffitto. Il fumo ha interessato anche le parti comuni dello stabile, che è stato dichiarato temporaneamente inagibile fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti il funzionario di guardia dei vigili del fuoco e un tecnico del comune. Le cause del rogo sono attualmente al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile.

