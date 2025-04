GP Arabia Saudita, ancora McLaren: a Norris le FP3. Male le Ferrari ma Vasseur ci crede

che chiude in un minuto, 27 secondi e 489. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Oscar Piastri con un ritardo di 24 millesimi. Dietro l’abisso: George Russell su Mercedes è terzo ma con ben 6 decimi di ritardo (627 millesimi). Max Verstappen è quarto con la Red Bull a 845 millesimi dalla vetta.

Male le Ferrari. Quinto, con la prima delle Rosse, Charles Leclerc (a 883 millesimi da Norris) e dodicesima con Lewis Hamilton (a un secondo e 291 millesimi), ancora in evidente difficoltà.In agguato dietro al monegasco ci sono le due Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz. Pierre Gasly chiude ottavo con la Alpine davanti alla Red Bull di Yuki Tsunoda. Non va oltre il decimo tempo Kimi Antonelli con l’altra Mercedes(+1.190). Alle 19 le qualifiche.

La Ferrari arriva a Gedda in un momento delicato della stagione. Dopo quattro Gran Premi, il team di Maranello non ha ancora conquistato un podio ed è solo quarto nella classifica Costruttori. Una situazione ben diversa da quella immaginata durante l’inverno, quando l’arrivo di Hamilton in rosso aveva acceso grandi aspettative. Ma Fred Vasseur ci crede ancora. Ieri, a Gedda, il team principal della Rossa ha fatto il punto sulle prestazioni della SF-25. “Vogliamo fare un passo in avanti rispetto allo scorso weekend – ha dichiarato il manager francese al canale ufficiale della F1 – nell’ultimo GP eravamo migliorati, ma non eravamo stati abbastanza costanti: nella macchina c’è potenziale, dobbiamo solo fare un lavoro migliore”. Insomma per Vasseur “gli ingredienti ci sono tutti ma ora è come cucinare e bisogna metterli insieme al momento giusto”.