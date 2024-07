Auto in marcia avvolta dalle fiamme sul Grappa: turisti tedeschi si lanciano fuori e si salvano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Se la sono cavata solo con qualche escoriazione per ciascuno, ma con un’auto da buttare, i due giovani di nazionalità tedesca che ieri pomeriggio sono stati soccorso sul versante trevigiano del Monte Grappa, nei pressi di Baita Camol, dopo l’incendio che ha devastato il loro veicolo, un cabriolet di marca Renault. Si tratterebbe di una malcapitata coppia di fidanzati di circa 25 anni, in vacanza in Veneto con base a Bassano.

Sono stati medicati sul posto, senza necessità di ricovero, ma hanno perso praticamente tutto nel rogo interno che ha bruciato tutto: bagagli e documenti, perfino gli smartphone, giusto per rendere idea dei concitati frangenti di paura che hanno vissuto ieri i turisti da pochi giorni giunti in zona. Solo successivamente la ragazza, che pare si fosse lanciata con l’auto ancora in movimento, si è sottoposta ad accertamenti in ospedale.

Il problema improvviso è stato segnalato poco dopo le 13, con intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto richiesto al numero di emergenza 115, di un’ambulanza del 118 e di una pattuglia dei Carabinieri che ha chiuso il tratto di strada al traffico fino alla conclusione delle operazioni dei pompieri. Oltre alla vettura, andata praticamente distrutta con tutto ciò che conteneva, intaccate dalle fiamme anche alcune piante del bosco attiguo alla strada Sp 140 che porta all’Ossario e a Cima Grappa.

Le fiamme si erano innescate dal cofano della cabriolet, originatesi quindi nel vano motore per cause che solo i tecnici dei vigili del fuoco potranno spiegare. Nel giro di pochi secondi, dopo aver percepito odore di bruciato, si è sviluppato l’incendio che poi ha intaccato anche l’abitacolo gli pneumatici.