Incendio in agriturismo sul Grappa, le fiamme devastano il tetto. Sul posto 25 pompieri

Incendio di portata preoccupante lunedì sera sul Monte Grappa, sviluppatosi nella struttura che ospita l’agriturismo “Col Berettta” a 1.300 metri di altitudine. Sul posto sono stati chiamati 25 vigili del fuoco con 10 automezzi, raggruppando i volontari delle caserme di Asolo e Thiene insieme ai colleghi professionisti del soccorso dalla sedi del 115 di Bassano del Grappa e Vicenza. L’allarme è scattato alle 20 da località Lepre, nel territorio comunale di San Nazario.

Dal comando provinciale si assicura che non si riscontrano persone ferite o intossicate. I danni più ingenti si registrano sul tetto dell’edificio, in attesa di verifiche strutturali, dove hanno operato a lungo i pompieri per circoscrivere l’emergenza. L’agriturismo e fattoria didattica annessa è luogo molto frequentato da residenti del Bassanese e visitatori.

Le fiamme, che dal report del 115 sarebbero partite da una piccola tettoia adiacente alla struttura principale, si sono rapidamente propagate a parte della copertura dell’agriturismo. Sul posto è stata richiesta la presenza anche della squadra speciale dei vigili del fuoco del Nucleare Biologico Chimico Radiologico regionale di Mestre, per gestire una perdita da un bombolone interrato di 1.500 litri di Gpl. Le cause risultano per ora sconosciute, al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

L’incendio è stato circoscritto a circa metà della struttura, evitando un rogo generalizzato dell’agriturismo. Difficile quantificare l’ammontare dei danni a poche ore dall’emergenza, ma si parla di svariate decine di miglia di euro visto che le fiamme hanno aggredito anche la parte sottostante il tetto del primo piano. La squadra NBCR è riuscita prontamente a mettere in sicurezza il serbatoio di Gpl, le cui valvole di sfiato erano entrate in funzione.

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse poco dopo l’alba, con il rientro delle squadre.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.