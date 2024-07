Notte da brividi all’Osservatorio di cima Marana con le musiche di Claudio Simonetti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sabato 3 agosto, al MarSEc, il Marana Space Explorer Center di Crespadoro, suonerà un mito assoluto della musica horror, il maestro Claudio Simonetti e la band I Goblin, da oltre trent’anni sulla scena. Per i fan del genere, il compositore e musicista è un nome assai noto autore di decine di colonne sonore.

Il concerto è in programma a partire dalle 21, preceduto da altre proposte nel pomeriggio, e si terrà nel suggestivo scenario della terrazza panoramica dell’osservatorio astronomico. Entrata libera con offerta responsabile e destinata a finanziare le attività del centro, con punti di parcheggio allestiti lungo il percorso e prenotazione consigliata.

Dalla terrazza di Cima Marana sarà così possibile ascoltare l’autore di tante musiche da brivido che hanno contribuito a rendere indimenticabili e pieni di suspense tra gli altri i film degli anni ’80 e ’90 di Dario Argento e Lamberto Bava, pellicole cult del genere come Profondo Rosso, Suspiria, Phenomena, Demoni ma non solo. Simonetti, nato in Brasile a San Paolo e che oggi ha 72 anni, ha collaborato in più occasioni inoltre con la leggenda dell’horror George Romero negli Stati Uniti.

Più in dettaglio, tra le iniziative che avvicinano alla serata alle 17:30 ci sarà la possibilità di seguire in sala conferenze del MarSEc un’intervista all’ospite speciale e a Paolo di Orazio, uno scrittore affermato di romanzi horror, moderati da Hellen J. Pink. A disposizione anche la possibilità di visitare la struttura astronomica. Oltre, ovviamente, a un fornito stand gastronomico. Per info www.marsec.org.