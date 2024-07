Baby bulli al parco. Il Consiglio di quartiere dispone la chiusura temporanea dell’area pubblica

Il quartiere si mobilita per porre a fine a una serie (prolungata) di atti di maleducazione che sfociano nell’inciviltà e al limite del bullismo, avvenuti in un parco pubblico di Ca’ Baroncello a Bassano del Grappa. Si tratta dell’area verde attrezzata di via Fratelli Bandiera, molto frequentata dai cittadini, famiglie in particolare con bambini, ma a quanto pare anche da teenagers e ragazzini in età puberale poco o per niente inclini al rispetto delle elementari regole di convivenza negli spazi pubblici.

Atti di vandalismo, linguaggio scurrile, pallonate scagliate in direzione di giochi e giostre utilizzate da bimbi e altri episodi che hanno in parte indispettito e in parte preoccupato gli utenti del parco, facendo giungere la questione bollente – e non solo per le temperature e l’afa di questi giorni di luglio – al Consiglio di Quartiere.

I rappresentanti della comunità di Ca’ Baroncello, quindi, hanno convenuto di chiedere la chiusura del parco per una settimana, come prima misura per richiamare tutti ad un utilizzo corretto dell’area e, magari, tra le righe, far “calmare” le acque assai agitate del periodo in corso. Tanto gli animi di qualche mamma che si è detta “presa di mira”, che si prende una pausa dalla vicina scuola dell’infanzia con i figli, quanto quelli della ventina di ragazzini fino ai 14/15 anni che avrebbero eletto il parco di via Fratelli Bandiera non solo come luogo di incontro e di ludico svago, mettendo in atto comportamenti scorretti e antisociali.

Non si registrano episodi gravi al punto da finire nelle pagine di cronaca o denunce, almeno finora, e nessuno si è “fatto male“, ma le telecamere installate avrebbero documentato più di un atto fuori dalle righe, suggerendo una prevenzione di guai peggiori. Vandalismi, ma anche offese pesanti e minacce, sarebbero allora all’ordine del giorno. A nulla sarebbero valse le esortazioni e i ripetuti richiami verbali di consiglieri e genitori informati della vicenda che perdura, nelle scorse settimane, fino ad arrivare alla decisione di chiudere i cancelli, per quanto in via temporanea. Come monito concreto.

Il Comune di Bassano del Grappa, con nuova amministrazione in carica solo da pochi giorni, e le forze dell’ordine che insistono sulla città, sono state informate della spinosa questione, con invito a valutare un potenziamento della vigilanza.