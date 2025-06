Istat, il 68% dei ragazzi ha subito almeno una volta bullismo o cyberbullismo

I dati che riguardano gli stranieri: il 26,8% dei ragazzi stranieri dichiara di avere subito, nell'ultimo anno, comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti con una cadenza più che mensile contro il 20,4% riscontrato tra i coetanei italiani. Tra alcune collettività straniere il fenomeno è più accentuato: i ragazzi di nazionalità romena e ucraina sono più frequentemente vittime di atti di bullismo, rispettivamente il 29,2% e il 27,8%. : il 26,8% dei ragazzi stranieri dichiara di avere subito, nell'ultimo anno, comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti con una cadenza più che mensile contro il 20,4% riscontrato tra i coetanei italiani. Tra alcune collettività straniere il fenomeno è più accentuato: i ragazzi disono più frequentemente vittime di atti di bullismo, rispettivamente il 29,2% e il 27,8%.

22, 1% tra i ragazzi del Nord-est e 21,6% tra quelli del Nord-ovest contro il 20% nel Mezzogiorno. “Si torna alla famiglia, all'e non è un caso, secondo me, che nel Sud ci sia un po' meno la tendenza al bullismo, perchée questo interviene su vari fronti – ha spiegato il ministro per la Famiglia Roccella, aggiungendo – La rete parentale è anche una rete educativa, è una comunità educante per esempio, il ragazzo, il giovane si trova a confronto non soltanto col gruppo dei pari esterno, che quindi non ha una tendenza alla protezione, ma col gruppo dei pari interno, cioè all'interno della rete parentale, quindi con i fratelli, i maggiori, i cugini che sono in grado di essere il primo momento di confronto senza però quella durezza che c'è quando si esce nel mare aperto dei rapporti e poi anche proprio come protezione”.