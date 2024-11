Banconote false in cambio di Rolex… vero. Truffa ai danni di un bassanese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una famiglia di “falsari” del Polesine è stata individuata e denunciata dalla polizia di Stato del Commissariato di Bassano del Grappa nei giorni scorsi, dopo le indagini scaturite da una truffa che ha gabbato un bassanese nella primavera scorsa. Una compravendita tra soggetti privati aveva portato alla cessione di un prezioso orologio da polso di marca Rolex, in cambio di un corrispettivo di alcune migliaia di euro.

Peccato che, una volta completato l’affare con strette di mano e saluti, il malcapitato uomo con il malloppo di denaro tra le mani si è reso conto di aver ottenuto banconote false da 50 euro, tutte con lo stesso codice di serie.

Un’azione truffaldina andata a segno nel maggio 2024, dopo il ritrovo a metà strada tra il cittadino di Bassano e l’acquirente, una famiglia risultata residente ad Arquà Polesine. Una trattativa andata in porto dopo il punto d’incontro tra domanda e offerta al prezzo pattuito ma senza alcuna garanzia a posteriori. Da immaginare il mix di stupore e rabbia di chi si è reso conto di aver incassato solo carta straccia, decidendo poi di recarsi nel Commissariato della propria città per denunciare il raggiro.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Padova, per competenza territoriale, visto che la legge individua il luogo dove si è perpetrato il reato come sede d’azione giudiziale, ma con incaricati delle investigazioni richieste i poliziotti della Questura berica e i colleghi bassanesi. Ottenuto il decreto di perquisizione nei confronti dei soggetti nel frattempo individuati si è quindi proceduto all’ispezione nell’abitazione in provincia di Rovigo.

In questa sede è stato recuperato l’orologio d’oro denunciato, oltre ad un secondo modello privo di matricola, varie custodie di orologi di pregio di una nota marca, nonché altre mille banconote falsificate riportanti lo stesso numero seriale, un dispositivo conta denaro e un dispositivo verificatore di banconote di quelli in uso negli esercizi commerciali, ed altro materiale ritenuto utile per il proseguo delle indagini.