Previsioni 19-21 novembre, prima il vento poi prevista neve a bassa quota

Situazione generale

Una vasta depressione dalle latitudini artiche si sta spostando verso il centro Europa, portando con sé masse d’aria molto fredde per il periodo che valicheranno le Alpi nella serata di mercoledì. Giovedì sera arriverà una perturbazione sul Vicentino con neve anche a bassa quota.

Martedì 19 novembre

La mattina sul Vicentino il cielo si presenterà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Nella seconda parte della giornata ci saranno maggiori schiarite con momenti più lunghi di sole. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie le massime. Estremi termici in pianura compresi tra 2 e 12 gradi.

Mercoledì 20 novembre

Nella prima parte della mattinata i nostri settori prealpini saranno lambiti da una rapida perturbazione in transito sulle Alpi. Non si escludono fioccate oltre i 1.500 metri di quota. In pianura cielo irregolarmente nuvoloso senza fenomeni di rilievo. Nel tardo pomeriggio entreranno da nord correnti fredde che potrebbero “instabilizzare” il tempo sui settori centro-orientali del Veneto, con qualche improvviso rovescio dalle Prealpi in movimento verso l’Emilia Romagna. Non si esclude quindi qualche locale e breve scroscio sul Vicentino orientale. Venti in rinforzo soprattutto sui rilievi con raffiche fino a 50-60 km/h. Temperature in calo dalla sera.

Giovedì 21 novembre

La giornata inizierà serena con venti in attenuazione. Dal primo pomeriggio rapido aumento della copertura nuvolosa in arrivo da ovest. Dal tardo pomeriggio inizieranno a scendere i primi fiocchi sulle Prealpi dei settori più occidentali della provincia. In serata i fenomeni si estenderanno a tutto il Vicentino. Inizialmente la neve cadrà oltre i 500/600 metri di quota, ma col passare delle ore il limite sarà in abbassamento, sui 300 m nei fondovalle, 400 altrove. Non si escludono momenti di pioggia mista a neve o neve bagnata anche in pianura. Sono attesi dai 5 ai 15 cm di neve oltre i 700 metri, 1-5 cm sulla fascia collinare. Temperature in sensibile calo con estremi termici in pianura tra 0 e 6 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Venerdì e sabato tornerà il sole sul Vicentino ma il clima sarà invernale con gelate diffuse anche in pianura. Domenica nuvolosità in aumento senza però avere precipitazioni di rilievo.