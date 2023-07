Bocciato il piano Baxi-Pengo a San Lazzaro. Maggioranza sfilacciata, le opposizioni: “Dimissioni”

Terremoto nella politica bassanese dopo la clamorosa bocciatura, nella notte appena trascorsa, dell’atto di indirizzo per il protocollo d’intesa dell’operazione Baxi-Pengo in Consiglio Comunale a Bassano del Grappa. All’una e mezza di notte la votazione si è conclusa, dopo una doppia votazione, con un pareggio (12 a 12) che porta nei fatti alla bocciatura dell’intesa. Presenti fino a tarda ora in Municipio, parecchie decine di cittadini, buna parte dei quali contrari al progetto.

Il sì all’intesa avrebbe portato alla costruzione da parte del Gruppo Pengo di un polo logistico di 73 mila metri quadrati nell’ultima grande area ad uso agricolo nella zona sud-ovest di Bassano, nel quartiere di San Lazzaro, a ridosso della Superstrada Pedemontana Veneta. Un progetto sul quale ha pesato l’annuncio della Baxi – che ha necessità di spazi per produrre le nuove caldaie ecosostenibili – che un eventuale no avrebbe portato a una perdita significativa di posti di lavoro: ambiente contro lavoro in una aut-aut che non sembrava lasciare margine di manovra.

1 di 4

Decisivo per la mancata approvazione è stato lo sgretolamento, sulla questione, della maggioranza dell’amministrazione guidata dalla sindaca Elena Pavan. Prima si è dimesso da presidente del consiglio comunale ed è passato al gruppo misto, votando quindi contro, Stefano Facchin, poi hanno preso posizione le due rappresentanti della maggioranza della lista Forza Italia – Cittadini di Bassano: Lucia Fincato ha espresso voto contrario, mentre la capogruppo Chiara Tessarolo in sede di dichiarazione ha motivato la sua decisione di non partecipare alla votazione e al momento del voto, in entrambe le occasioni, è uscita dalla sala consiglio, abbassando così il numero dei consiglieri votanti da 25 a 24. Contro il progetto si sono schierati le associazioni Aria (Associazione Bassanese Rispetto Ambientale), Fiab (Federazione amici della bicicletta e dell’ambiente) e Italia Nostra, mentre i quartieri e il Partito Democratico avevano chiesto di prendere tempo e indire un referendum.

Le reazioni

Sconcertato si definisce Nicola Finco (Lega), vicepresidente del consiglio regionale che parla di “una sconfitta per la Città di Bassano e per tutta l’area che dovrà subire le conseguenze di una scelta sciagurata che mette a rischio le proprie possibilità di sviluppo per motivi oscuri, vaghi e imprecisati. Dire no significa mettersi di traverso rispetto allo sviluppo di una realtà industriale che conta tremila dipendenti, di cui duemila legati al solo indotto. Il no arriva in nome del solito, fantomatico ambientalismo, ma in realtà saranno le imprese e tutta Bassano a ricevere un colpo pericolosissimo al cuore del sistema produttivo dell’intera area”.

“Ancora più sconvolgente – aggiunge Finco – è che la bocciatura provenga da un partito come Forza Italia: se da un lato Lega e Fratelli d’Italia hanno sostenuto compatti l’operazione, dall’altro i consiglieri forzisti si sono imbarcati sulla stessa caretta del Pd e dei 5Stelle, assecondando nei fatti e nelle scelte l’indirizzo politico di partiti che manifestano il più torvo risentimento verso il mondo dell’imprenditoria veneta: dove sono finiti i paladini dei lavoratori legati ai partiti sedicenti ‘di sinistra’? Dove si sono nascosti i sindacati? Come spiegheranno ai lavoratori che il posto di lavoro è a rischio?”.

Sul versante opposto la consigliera regionale dem Chiara Luisetto, che punto il dito sulla crisi, e l’immobilismo della maggioranza di centro destra in Comune e quella che chiama “non-gestione della vicenda da parte della Giunta Pavan: “Sul tavolo rimane una ferita che la buona politica avrebbe dovuto non solo sanare, ma prevenire, ascoltando, coinvolgendo e mettendoci la faccia. L’esito, in un clima teso e preoccupato, è il risultato di mesi di immobilismo da parte dell’amministrazione Pavan. Il tentativo di imporre una decisione in fretta ha generato una contrapposizione tra residenti e lavoratori, messi gli uni contro gli altri da una politica che non ha saputo costruire un percorso partecipativo e capace di fare sintesi. Ora serve trovare una soluzione per Baxi che sia condivisa dalla città, dai lavoratori e dalle aziende”, conclude Luisetto.