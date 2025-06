Assemblea di Confindustria Vicenza: al via il mandato di Barbara Beltrame Giacomello. Ecco la squadra

Barbara Beltrame Giacomello è stata eletta oggi presidente di Confindustria Vicenza per il mandato 2025-2029 dall’assemblea degli industriali berici che si è riunita oggi, martedì 3 giugno. Succede a Laura Dalla Vecchia, giunta alla scadenza del proprio mandato quadriennale.

Oltre alla nuova presidente, l’assemblea ha approvato anche la squadra, che risulta quindi essere composta da Mario Carraro (delegato alle politiche del lavoro), Giulia Faresin (internazionalizzazione ed Europa), Silvia Ferraro (credito, finanza e fisco), Enrico Maggi (digitalizzazione e intelligenza artificiale), Claudio Pozza (infrastrutture e territorio), Ivan Tomasi (education), Renato Stefano Zelcher (sostenibilità), Luca Zoppelletto (organizzazione e rapporti con i raggruppamenti e categorie). Il tesoriere è Roberto Spezzapria, delegato alle società multimedia. Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Vicenza è oggi composto, quindi, dalla squadra di presidenza, dalla past president Laura Dalla Vecchia e, di diritto, delle presidenti del Comitato Piccola Impresa, Nicole Tassotti, e del Gruppo Giovani Imprenditori, Camilla Cielo.

“Domani, 4 giugno, ricorre la data dell’ottantesimo anniversario dalla fondazione di Confindustria Vicenza ed è davvero un onore poter inaugurare la mia Presidenza proprio il giorno di una ricorrenza così significativa – spiega la neo presidente Beltrame Giacomello -. Il nostro territorio ha una straordinaria tradizione industriale, costruita da generazioni di imprenditori che hanno saputo innovare, crescere e affrontare ogni sfida con determinazione. Il compito che mi è stato affidato oggi, assieme ad una Squadra dalle eccezionali qualità, è una grande responsabilità, che assumo con la consapevolezza di rappresentare un sistema imprenditoriale forte, coeso e capace di guardare al futuro con fiducia, nonostante le difficoltà di questo periodo storico che sicuramente non possiamo far finta di non vedere, ma che sapremo affrontare con la capacità di adattamento rapido al contesto internazionale che è un nostro punto di forza. Vicenza deve continuare a essere un punto di riferimento nazionale e internazionale per il manifatturiero di qualità: è il momento di alzare lo sguardo e rilanciare la nostra visione di crescita, attrattività e competitività, mantenendo un dialogo costruttivo con le istituzioni e valorizzando ogni angolo della nostra provincia. Non cominciamo da zero, anzi, siamo fortunati a ricevere il testimone da Laura Dalla Vecchia e dalla sua Squadra che, in questi anni complicati, hanno svolto un lavoro straordinario”.

“Con la stessa emozione con cui ho assunto questo incarico – afferma Laura Dalla Vecchia -, oggi consegno simbolicamente le chiavi dell’Associazione a chi avrà l’onore e la responsabilità di guidarla nei prossimi anni. A Barbara e alla sua Squadra va la mia profonda stima e piena fiducia. Sono certa che sapranno accompagnare Confindustria Vicenza verso nuovi traguardi, dando continuità al percorso di crescita e innovazione che abbiamo costruito. Ringrazio chi mi ha accompagnato in questo cammino: il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale e tutte le persone che ogni giorno, nelle imprese del Vicentino, contribuiscono a creare valore per tutto il territorio. È stato un privilegio vivere questi anni così intensi, al fianco di una comunità imprenditoriale che non smette mai di ispirare”.

Barbara Beltrame Giacomello è vicepresidente e membro del CdA di Afv Acciaierie Beltrame SpA. È stata vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega all’education e università dal 2016 al 2020 e vicepresidente nazionale in Confindustria con delega all’internazionalizzazione dal 2020 al 2024. Tra le altre, è componente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della Luiss Guido Carli University, del CdA di Fondazione Cuoa e della Fondazione Studi Universitari di Vicenza.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.